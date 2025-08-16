لماذا ينكمش القماش بعد الغسيل؟ وكيف يمكن استعادة جودة الملابس؟

يواجه كثيرون مشكلة انكماش القميص أو الفستان المفضل بعد الغسيل، حتى عند الالتزام بتعليمات العناية على الملصق.

يعود ذلك إلى طبيعة ألياف النسيج وطريقة صناعتها، فبعض الأقمشة مثل القطن والكتان تكون أكثر عرضة للانكماش بسبب تركيبها الجزيئي الفريد.

كيف تؤثر تركيبة الألياف على الانكماش؟

الأقمشة النباتية مثل القطن والكتان تتكون من ألياف تحتوي ملايين الجزيئات من السليلوز ذات الشكل الملتف.

أثناء التصنيع، تمد وتلف هذه الألياف لتكوين خيوط متماسكة بواسطة روابط هيدروجينية قوية، إلا أن هذه الألياف تحتفظ بما يسمى “ذاكرة الألياف”.

عند تعرضها للحرارة أو الرطوبة أو الحركة الميكانيكية، تعود جزئياتها تدريجيا إلى الشكل الأصلي المتجعد، ما يؤدي إلى الانكماش.

ما علاقة طريقة النسيج بانكماش القماش؟

يؤثر أسلوب حياكة القماش أيضا؛ فالأقمشة المحبوكة غالبا ما تكون أكثر عرضة للانكماش بسبب الفراغات والالتفافات بين الخيوط، بينما يقاوم النسيج المحكم الانكماش لأن الخيوط “مقفلة” معا بشكل قوي ولا تترك مساحة للحركة.

هل الانكماش مرتبط بالماء الساخن فقط؟

ليس الماء الساخن وحده مسؤولا؛ فحتى الماء البارد يمكن أن ينفذ داخل الألياف ويسبب تمددها وانكماشها خاصة مع الحركة داخل الغسالة.

ولتقليل التأثير، ينصح بالغسيل بماء بارد وباستخدام أقل دوران أو دورة غسيل حساسة، خصوصا للقطن والرايون.

ماذا عن الصوف والأقمشة الحيوانية؟

الألياف الصوفية تختلف، فهي تتكون من بروتينات الكيراتين ومغطاة بقشور متداخلة. أثناء الغسل، تتداخل هذه القشور وتتشابك في عملية تسمى “التلبيد”، ما يؤدي إلى انكماش الصوف بشكل واضح.

لماذا لا تنكمش الأقمشة الاصطناعية بنفس الدرجة؟

الألياف الاصطناعية مثل البوليستر والنايلون مصنوعة من بوليمرات مستقرة ومصممة لمنع التشوه والانكماش؛ فهي تحتوي مناطق بلورية تدعم البنية وتحافظ عليها، إضافة إلى ابتكارات علمية حديثة مثل خيوط الخلط وتطوير بوليمرات ذات ذاكرة شكلية، وفقا لموقع “ذا كونفرزيشن“.

كيف تعالج الملابس المنكمشة؟

في حال تعرض قطعة للانكماش، يمكن محاولة إنقاذها باستخدام طريقة بسيطة: قم بنقع القطعة في ماء دافئ مع ملعقة من بلسم الشعر أو شامبو الأطفال لكل لتر ماء، ثم مدد القماش برفق وأتركه يجف بشكل مسطح أو مع شد خفيف.

يعمل البلسم على تليين الألياف مؤقتا ويتيح تعديل شكل القطعة جزئيا، رغم أن هذه الطريقة لا تعيد الحجم الأصلي كاملا للملابس المنكمشة بشدة.