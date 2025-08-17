مقتل أمريكي برصاصة في الرأس خلال بث مباشر على فيسبوك (شاهد)

في حادثة صادمة هزت مدينة شيكاغو، لقي كيفن واتسون (42 عاما) مصرعه رميا بالرصاص أثناء بث مباشر على فيسبوك من سيارته في ساحة انتظار متجر على شارع “ويست ماديسون” بمنطقة ساوث أوستن غربي المدينة.

ووفقًا لشرطة شيكاغو وشهود العيان، كان واتسون -وهو أب لطفلين- يتحدث ويتفاعل عبر البث المباشر عندما اقترب منه شخص مسلح وأطلق عليه طلقات نارية من مسافة قريبة، قبل أن يفر هاربًا من مسرح الجريمة.

ووقعت المأساة أمام أعين أفراد عائلته وأصدقائه، الذين كانوا يتابعونه لحظة بلحظة عبر فيسبوك، وتحولت الصدمة سريعًا إلى نداءات استغاثة ورسائل وداع مؤثرة.

NEW: Chicago man shot and k*lled while on Facebook Live, becomes the second person k*lled on that block this week. Horrific. 42-year-old Kevin Watson was seen on camera talking about a parking dispute when a driver approached him. Watson then got out of the car on the 5000… pic.twitter.com/LG6fwJGgJ8 — Collin Rugg (@CollinRugg) August 14, 2025

وأكدت الشرطة أن والدة الضحية هرعت إلى موقع الحادث، حيث حاولت إسعاف ابنها دون جدوى، ونُقل واتسون إلى المستشفى لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بجروحه.

ولا تزال دوافع الجريمة مجهولة، ولم تعلن الشرطة بعد عن أي تفاصيل تتعلق بدوافع إطلاق النار أو ما إذا كانت الحادثة ناجمة عن استهداف مباشر بسبب خلافات شخصية أو أي أسباب أخرى.

وتواصل السلطات تحقيقاتها، وتحث أي شخص لديه معلومات على التقدم للمساعدة في القبض على الجاني، الذي لا يزال هاربًا حتى الآن.

وعبَّرت عائلة واتسون عن حزنها وصدمتها، حيث قالت شقيقته “أنا مجروحة وغاضبة، فقدنا إنسانًا محبوبًا بسبب عنف لا معنى له”.

وأثارت الحادثة موجة من الغضب والرعب بين السكان، وأعادت إلى الواجهة النقاش بشأن تصاعد العنف المسلح في شيكاغو وخطورة الاستعراضات الحية عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي قد تضع الأشخاص في دائرة الخطر.