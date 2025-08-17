شاهد: 10 آلاف بيضة لإعداد أطباق عملاقة من البيض المخفوق.. كم شخصا سيأكلها؟

شهدت مدينة مالميدي، شرقي بلجيكا، المهرجان السنوي لطهي أطباق عملاقة من البيض المخفوق، الذي يزداد جماهيرية عاما بعد عام.

واستخدم الطهاة في مهرجان هذا العام 10 آلاف بيضة لإعداد الأطباق، التي تكفي لإطعام نحو خمسة آلاف شخص من الجماهير الحاضرة.

وسار الطهاة في موكب تتقدمه فرقة موسيقية، قبل أن ينهمكوا في كسر البيض في أوعية كبيرة ثم خفق هذه الكمية الضخمة وتقطيع الخضروات اللازمة لصنع الأطباق.

وسكب الطهاة البيض المخفوق في مقلاة ضخمة بعد إشعال الحطب والأخشاب تحتها.

وكشفت إحدى الطاهيات المسؤولات عن المهرجان أنه يجري إعداد أطباق عدة بنكهات مختلفة تبعا للمناطق في بلجيكا.