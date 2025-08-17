مقتل 3 وإصابة 8 داخل مطعم في نيويورك (فيديو)

قُتل 3 أشخاص وجُرح 8 آخرون إثر إطلاق نار في ملهى ليلي مزدحم بمدينة نيويورك، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.

وقالت مفوضة شرطة نيويورك، جيسيكا تيش، للصحفيين إن المحققين يعتقدون أن مطلقًا أو مطلقين أطلقوا الرصاص من أسلحة متعددة في صالة “تيست أوف ذا سيتي” في حي كراون هايتس في بروكلين بعد “شجار” قبيل الساعة 3:30 صباحًا، مما أسفر عن مقتل 3 رجال.

وقالت تيش في مؤتمر صحفي “إنه إطلاق نار مروع وقع في مدينة نيويورك”.

وأضافت أن الضباط عثروا على ما لا يقل عن 36 غلاف رصاصة في موقع الحادث، بالإضافة إلى سلاح ناري عُثر عليه في شارع قريب.

وأشارت إلى أن القتلى هم رجلان (27 عامًا و35 عامًا) والرجل الثالث لم يُحدَّد عمره بعد، والمصابين 5 رجال و3 نساء يتلقون العلاج في المستشفيات لإصابات غير مهددة للحياة. وتتراوح أعمار الضحايا بين 27 و61 عامًا.

يأتي إطلاق النار خلال عام شهد أدنى مستوى قياسي للعنف المسلح في مدينة نيويورك.

وقالت “أعني، لدينا أقل عدد من حوادث إطلاق النار وضحاياها منذ 7 أشهر من العام، وهو أقل عدد شهدناه في مدينة نيويورك”.

وأضافت “هذا، ولله الحمد، أمر شاذ، وهو أمر مروع ما حدث هذا الصباح، لكننا سنحقق ونصل إلى حقيقة ما حدث”.