وفاة السينمائي المصري تيمور تيمور غرقا أثناء محاولة إنقاذ ابنه وتفاعل لافت مع منشور له

خيَّم الحزن على الوسط الفني المصري خلال الساعات الماضية عقب إعلان وفاة الفنان ومدير التصوير تيمور تيمور ﻏﺮﻗﺎ ﻓﻲ ﺷﺎﻃﺊ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ بالساحل الشمالي، إذ ارتبط اسمه بمهارة مميزة في إدارة الكاميرا وفن الإضاءة، وجاء خبر رحيله بشكل مفاجئ، تاركًا صدمة كبيرة بين زملائه ومحبيه.

وأشارت ﺘﻘﺎﺭﻳﺮ إخبارية محلية ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﻴﻤﻮﺭ ﺗﻮﻓﻲ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻣﺤﺎﻭﻟﺘﻪ ﺇﻧﻘﺎﺫ ﺍﺑﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﻕ، ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ “ﺷﻬﻴﺪ ﺍﻷﺑﻮﺓ”.

ونعت نقابتا “المهن السينمائية” و”المهن التمثيلية” في مصر ببالغ الحزن والأسى مدير التصوير تيمور تيمور، الذي رحل تاركًا إرثًا فنيًّا يخلّد إبداعه في مجال التصوير السينمائي، ونعاه كذلك ﻣﻬﺮﺟﺎنا ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻭﺍﻟﺠﻮﻧﺔ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋياﻦ.

وعقب رحيله، تفاعل كثيرون مع منشور عن الغرق كتبه الفقيد قبل نحو شهرين، إذ تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي آنذاك صورة للسبّاحة الأمريكية أنيتا ألفاريز، التي جرى إنقاذها على يد مدربتها أندريا فوينتيس عندما تعرضت للإغماء في أثناء التدريب على هامش بطولة العالم للألعاب المائية في بودابست، في هنغاريا، في إشارة إلى الدعم الحقيقي من المقربين أثناء لحظات الانهيار.

من هو تيمور تيمور؟

ويُعَد تيمور تيمور واحدًا من أبرز مديري التصوير الذين تركوا بصمة واضحة في صناعة السينما، إذ عُرف بدقته الفنية وحسّه البصري المميز الذي أسهم في إنجاح العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية.

ﺗﺨﺮَّﺝ ﺗﻴﻤﻮﺭ ﺗﻴﻤﻮﺭ في ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﻗﺴﻢ التصوير، ﻣﻤﺎ ﺃﺭﺳﻰ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻟﻤﺴﻴﺮﺗﻪ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ.

كانت له مشاركات بارزة في التمثيل، من أشهرها دوره في فيلم “الحاسة السابعة”، وفيلم “شباب أون لاين”، كما شارك أيضًا في فيلم “بعد الموقعة” الذي عُرض في مهرجان كان السينمائي، وعمل في مجموعة من الإعلانات، ثم عاد للمشاركة في مسلسل “الجامعة” حيث جسد شخصية مدمن، ومن أعماله الأخيرة البارزة مسلسل “رسالة الإمام” مع الفنان خالد النبوي عام 2023.

ﻛﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﺍ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﻠﺴﻞ “ﺟﻮﺩﺭ” ﺑﺠﺰﺋﻴﻪ (2024-2025)، ﺍﻟﺬﻱ ﻳُﻌَد ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯ ﻧﺠﺎﺣﺎﺗﻪ، ﻣﻤﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﻴﺮﻩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ.

وتحدَّث تيمور عن مسلسل “جودر” قائلًا إنه عندما عُرض عليه المشروع لأول مرة شعر بمسؤولية كبيرة، نظرًا لأن العمل مأخوذ عن قصص “ألف ليلة وليلة”، وهذا ما دفعه إلى تقديم أفضل ما لديه في هذا العمل.