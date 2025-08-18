لموجهة “ساونا” الطقس.. توزيع مراوح هوائية على السكان في عاصمة أوروبية (فيديو)

وزّعت جمعية خيرية في العاصمة الإسبانية مدريد “مراوح هوائية” على المواطنين، بسبب الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة، بعد أن وصلت إلى نحو 40 درجة مئوية.

وجهزت المؤسسة الخيرية ما يقارب 1400 مروحة هوائية، ووزعتها على الفئات الأكثر عرضة للتضرر من ارتفاع درجات الحرارة، مثل النساء والأطفال.

مخاطر صحية

وقال المسؤولون عن المبادرة لوكالة (فيوري)، إن الفريق الطبي لديهم أفاد أن الحرارة الشديدة تسبب مشكلات صحية أبرزها نقصان الوزن، ونوبات الإغماء للنساء الحوامل، وفقدان الأطفال دون سن الثالثة نحو 3 كيلوغرامات، بسبب سوء التغذية الناتج عن حرارة الصيف.

وأفادوا أن توزيع المراوح يدخل ضمن حملة صيفية، في منطقة أغلب سكانها يعيشون في شقق صغيرة وضيقة، ما يعيق دخول الهواء، ويزيد من شدة الحرارة.

أشبه بـ”الساونا”

وقالت إحدى المستفيدات لوكالة (فيوري)، إنها تسكن في الطابق العلوي “وهو أشبه بالساونا (حمام البخار)”، على حد تعبيرها، وأضافت أنها وعائلتها بحاجة ماسة إلى المروحة.

واعتادت المؤسسة توزيع الطعام والشراب، وتحرص على توزيع عدد كبير من “المراوح الهوائية” إذ تسعى لمضاعفة العدد في كل عام.