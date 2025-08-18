منوعات|أستراليا

حادث لا يصدق.. تحطم طائرة داخل ملعب غولف دون أي إصابات (شاهد)

ارتطمت الطائرة بالشجرة بعنف لتلتف مقصورتها حول الشجرة (رويترز-أرشيفية)
18/8/2025

أوشكت لحظات اللعب والاستمتاع برياضة الغولف في ملعب “مونا فالي” أن تتحول إلى كارثة محققة، حيث فوجئ اللاعبون والحضور بسقوط طائرة ركاب صغيرة وتحطمها على أرضية الملعب في ثوان معدودة.

وقع الحادث بعد أن هبطت طائرة من طراز “بايبر شيروكي” اضطراريًا، بداخلها رجلان في ملعب للغولف على الشواطئ الشمالية لمدينة سيدني الأسترالية.

وأظهرت لقطات مصورة متداولة الطائرة وهي تحلق على ارتفاع منخفض فوق الملعب قبل أن تهبط بشكل سريع وتصطدم بالأرض، ما أدى إلى تناثر أجزاء من حطامها على العشب الأخضر.

طيار وطالب طيران

وبحسب متحدث باسم مكتب سلامة النقل الأسترالي، فإن مدرب طيران وطالبًا كانا على متن الطائرة.

وكشفت سجلات الطيران أن الطائرة كانت قد أقلعت من مدينة كامدن ومن المفترض أن تهبط في مدينة ولونغونغ.

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، فقد تلقى الطيار والراكب الرعاية الطبية اللازمة لإصابات طفيفة، بينما لا يزال سبب الحادث مجهولًا حتى الآن.

المصدر: الجزيرة مباشر

