حادث لا يصدق.. تحطم طائرة داخل ملعب غولف دون أي إصابات (شاهد)

أوشكت لحظات اللعب والاستمتاع برياضة الغولف في ملعب “مونا فالي” أن تتحول إلى كارثة محققة، حيث فوجئ اللاعبون والحضور بسقوط طائرة ركاب صغيرة وتحطمها على أرضية الملعب في ثوان معدودة.

وقع الحادث بعد أن هبطت طائرة من طراز “بايبر شيروكي” اضطراريًا، بداخلها رجلان في ملعب للغولف على الشواطئ الشمالية لمدينة سيدني الأسترالية.

وأظهرت لقطات مصورة متداولة الطائرة وهي تحلق على ارتفاع منخفض فوق الملعب قبل أن تهبط بشكل سريع وتصطدم بالأرض، ما أدى إلى تناثر أجزاء من حطامها على العشب الأخضر.

لحظات كادت تنتج كارثة.. سقوط طائرة صغيرة وتحطمها في ملعب للغولف بمدينة #سيدني الأسترالية دون وقوع إصابات في صفوف الركاب أو رواد الملعب#الجزيرة_مباشر #أستراليا pic.twitter.com/5eEyaWjoIX — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 17, 2025

طيار وطالب طيران

وبحسب متحدث باسم مكتب سلامة النقل الأسترالي، فإن مدرب طيران وطالبًا كانا على متن الطائرة.

وكشفت سجلات الطيران أن الطائرة كانت قد أقلعت من مدينة كامدن ومن المفترض أن تهبط في مدينة ولونغونغ.

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، فقد تلقى الطيار والراكب الرعاية الطبية اللازمة لإصابات طفيفة، بينما لا يزال سبب الحادث مجهولًا حتى الآن.