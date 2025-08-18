كيف يكون الصبر على البلاء؟ الشيخ السامرائي يجيب (فيديو)

أكد الداعية الإسلامي د. حسام الدين السامرائي أن الصبر على البلاء في الإسلام ليس مجرد انتظار سلبي أو استسلام، بل هو موقف إيماني يتجلى بالعودة إلى الله والثبات أمام الابتلاءات.

وقال السامرائي لبرنامج (أيام الله) على الجزيرة مباشر، إن القرآن الكريم عالج قضية الابتلاء بوضوح، مستشهدا بقوله تعالى: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصّابِرِينَ﴾ [سورة محمد: 31]، موضحًا أن الله سبحانه جعل قصة الابتلاء حتى نعرف من الصابر على الحقيقة.

وأضاف أن صور الابتلاء التي وردت في القرآن، مثل الخوف والجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات، تهدف إلى اختبار صدق العبد في مواجهة القدر، مؤكدا أن الحكمة الإلهية قد لا تكون واضحة للإنسان، لكنها تحمل الخير في مآلاتها.

“أنت لا تعرف الحكمة”

وأشار السامرائي إلى أن الصبر الذي يبشّر الله به عباده، كما جاء في قوله تعالى: ﴿وَبَشِّرِ الصّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ [البقرة: 155-156]، يقوم على الرجوع إلى الله وإدراك أن كل ما يحدث داخل في قدره سبحانه وتعالى، ثم أنت لا تعرف الحكمة من وراء كل تلك الأقدار.

وختم بالقول إن ثمرة الصبر تتمثل في العطايا والهبات الإلهية المتمثلة في الصلوات والرحمة والهداية، كما ورد في قوله سبحانه وتعالى: ﴿أُوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾ [البقرة: 157].