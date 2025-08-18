ما نوع الصبر الذي يحتاج إليه أهل غزة؟ الشيخ السامرائي يجيب (فيديو)

قال الداعية الإسلامي الشيخ حسام الدين السامرائي إن الصبر الذي يحتاج إليه أهل غزة يختلف عن الصبر الذي يعيشه بقية المسلمين في حياتهم اليومية، موضحًا أن ما يقدمه الغزيون هو صبر المرابطين والمجاهدين والثابتين على الثغور في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

جاءت كلمات السامرائي خلال برنامج “أيام الله” على شاشة الجزيرة مباشر، ردا على سؤال حول نوع الصبر المطلوب من سكان غزة في ظل ما يتعرضون له من حرب وحصار.

وأوضح السامرائي أن صبر المسلمين خارج فلسطين يتمثل في الثبات على مواقف النصرة والدعم، وتحمل تبعات ذلك، وقال “نحن مطلوب منا صبر من نوع آخر يعين إخواننا نعين فيه.. أن تكون صابرا على موقفك في نصرتهم أن تكون صابرا على ما ستلقاه، لأن أمر النصرة ليس بالأمر الهين”.

ما نوع الصبر الذي يحتاجه أهل غزة؟.. استمع للإجابة من الداعية الإسلامي د. حسام الدين السامرائي#أيام_الله pic.twitter.com/DWW0knh0Wf — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 18, 2025

“سينتج نورا ويصنع أمّة”

واعتبر السامرائي أن هذا النوع من الصبر يختلف جذريا عن صبر أهل غزة، قائلًا “حينما تكون أنت على ثغر ينبغي لك أن تصبر على هذا الثغر الذي أنت عليه”.

وأشار إلى أن “أهل غزة قد اصطفاهم الله لمكانة عظيمة، فهم يقفون في طليعة المواجهة مع المشروع الصهيوني المحتل”، مضيفا أن هذا الصبر “رغم ما يحمله من ألم ومعاناة، سينتج نورا ويصنع أمّة”.

وختم بالقول إن الغزيين “يمثلون رأس الحربة في مواجهة مشروع هؤلاء المجرمين الصهاينة المحتلين الذين أفسدوا وطغوا”، وإن تضحياتهم هي صورة من صور “الاصطفاء الإلهي” التي تحمل بشائر النصر رغم قسوة الابتلاء.