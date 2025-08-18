قُتلت بالرصاص داخل منزلها.. مقتل لاعبة الجودو المصرية دينا علاء يهز الإسكندرية

نعى نادي سموحة في مدينة الإسكندرية الساحلية شمالي مصر، لاعبة الجودو دينا علاء، إثر مقتلها في منزلها بعد تعرضها لطلقات نارية.

وأكد النادي في بيان عبر فيسبوك أن رحيل دينا علاء “تمثل خسارة كبيرة للنادي وللرياضة المصرية، لما كانت تتمتع به من أخلاق رفيعة ومهارات مميزة داخل البساط وخارجه”.

تفاصيل الحادث

وبحسب وسائل إعلام محلية، تم العثور على جثة دينا علاء داخل شقتها مصابة بثلاث طلقات نارية، بينما وُجد زوجها مصابًا بطلق ناري بجوارها وبجواره السلاح المستخدم في الجريمة، وكان طفلاهما داخل المنزل وقت الحادث.

وأوضحت التحريات أن الزوج أطلق النار على زوجته، حين حاولت التصدي له عند قيامه بتوجيه السلاح نحو الطفلين، ثم أطلق النار على نفسه ونُقل إلى المستشفى في حالة حرجة.

ويتم حاليا علاج الزوج في إحدى مستشفيات الإسكندرية في ظل حراسة مشددة تميهدا لاستجوابه لمعرفة دوافع الجريمة.