20 حريقا هائلا في غابات إسبانيا وسط ارتفاع درجات الحرارة (فيديو)

أعلنت السلطات الإسبانية نشر 500 جندي إضافي ضمن جهود مكافحة 20 حريقا هائلا في الغابات، تشتعل منذ نحو أسبوعين.

وحسب نظام معلومات حرائق الغابات التابع للاتحاد الأوروبي التهمت الحرائق في إسبانيا 158 ألف هكتار، نحو 390 ألف فدان، هذا العام.

فرق إطفاء ألمانية

بالتزامن، أعلنت السلطات في ألمانيا إرسال فرق خاصة مدربة من قوات الإطفاء إلى إسبانيا للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات هناك.

وأوضحت السلطات أن من المخطط له أن تستمر مهمة هذه الفرق حتى نهاية شهر أغسطس/آب الجاري.

ووصلت إلى إسبانيا طائرتان لإطفاء الحرائق مقدمتان من إيطاليا عبر آلية الحماية المدنية الأوروبية، بعد مغادرة طائرتين فرنسيتين.

من جهة أخرى، طالب مسؤولون إقليميون في إسبانيا بإعادة تفعيل الآلية الأوروبية للحماية المدنية لتوفير 100 سيارة إطفاء و10 مروحيات خفيفة و10 مروحيات مائية.

ميثاق وطني

من جهته، اقترح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وضع “ميثاق وطني لحالة الطوارئ المناخية” بعيدا من “الصراعات الحزبية والقضايا الأيديولوجية”، لمعالجة الأضرار التي أحدثتها الحرائق في بلاده.

وتقع مسؤولية مكافحة الحرائق في إسبانيا على السلطات الإقليمية، ولا تتدخل الحكومة المركزية إلا في حالات الكوارث الكبرى.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن خطر الحرائق الهائلة التي تشهدها البلاد، والفيضانات العارمة التي شهدتها منطقة فالنسيا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي يظهر الحاجة إلى وضع خطة استباقية لمواجهة الآثار المتفاقمة والمتسارعة للتغير المناخي في البلاد.