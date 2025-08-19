سوريا.. مقتل عنصري أمن برصاص مجهولين في طرطوس

قتل عنصري أمن سوريان جراء إطلاق نار باتجاه دورية للشرطة من سيارة مشبوهة في مدينة طرطوس الساحلية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية(سانا)، عن مصدر أمني لم تسمه، قوله: “بعد اشتباه إحدى دوريات الأمن الداخلي في مدينة طرطوس بسيارة مشبوهة مركونة بجانب الطريق، اقترب عناصر الدورية لتفتيشها”.

وأضاف: “قام أحد الأشخاص داخلها بإطلاق النار بشكل مباشر باتجاه عناصر الأمن، ما أدى إلى استشهاد عنصرين”.

وبحسب المصدر ذاته، لاذ المسلحون المجهولون الذين كانوا في السيارة بالفرار.

ونقل تقرير من تلفزيون سوريا أن الحادث وقع مساء يوم الإثنين، بالقرب من “كراج المدينة” في طرطوس.

وقال المراسل إن سيارة رفضت التوقف عند حاجز أمني، ثم بادر ركابها بإطلاق النار على عناصر الأمن، مما أدى إلى مقتل عنصرين أثناء تأديتهما لواجبهما.

وأكد التقرير أن الجهات الأمنية أطلقت ملاحقات مكثفة لتعقب المهاجمين، وأن “العدالة ستطال كل من يحاول العبث بأمن طرطوس وأهلها.”

أحداث سابقة شهدتها طرطوس

كمين ضد الأمن العام (ديسمبر/ كانون الأول 2024): في 25–26 ديسمبر، تعرض عناصر من وزارة الداخلية السورية لكمين نفذته “فلول النظام السابق” في ريف طرطوس، ما أسفر عن مقتل 14 عنصرا وإصابة 10 آخرين.

مجزرة الساحل (9 مارس/ آذار 2025): شهدت منطقة الساحل – التي تشمل طرطوس – أعمال عنف طائفية واسعة، وبلغ عدد الضحايا ما يقارب 103 قتلى فقط في محافظة طرطوس.

إطلاق نار بِحي الرادار (مارس/ آذار 2025): وثّق ناشطون محليون وقوع إطلاق نار بأسلحة مختلفة في حي الرادار بمدينة طرطوس بتاريخ 23 مارس، ما ألحق أضرارا بعدة منازل مدنية وأثار قلق السكان.

كمين مسلح (مارس/ آذار 2025): في 28 مارس، تعرضت دورية أمنية على الأوتستراد قرب إحدى القرى بمحافظة طرطوس لكمين مسلح أسفر عن مقتل عنصرين. استخدمت فيه أسلحة رشاشة، وفر المهاجمون إلى جهة مجهولة