وداعا إيمان الغوري.. رحيل مفاجئ لـ”خيرو” بطلة مسلسل “أحلام أبو الهنا”

توفيت الفنانة السورية إيمان الغوري، أمس الثلاثاء، في مدينة حلب عن عمر ناهز 57 عاما، بعد مسيرة فنية تركت خلالها بصمة بارزة في الدراما والمسرح السوري، واشتهرت خصوصا بدور “خيرو” في مسلسل “أحلام أبو الهنا”.

ونعت نقابة الفنانين السوريين، الفقيدة في بيان عبر فيسبوك، جاء فيه “تعازينا القلبية بوفاة الزميلة الفنانة القديرة إيمان الغوري.. إنا لله وإنا إليه راجعون”، دون توضيح سبب الوفاة المفاجئة.

فقدنا قامة فنية أثرت الشاشة والمسرح بأدائها المميز وروحها الطيبة. #إيمان_الغوري كانت جزءاً من ذاكرتنا الفنية بصمتها ستبقى حاضرة في كل عمل قدمته.

رحم الله الفقيدة وأسكنها فسيح جناته وألهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

ولدت في مدينة #الرياض في المملكة…

السيرة الفنية

وُلدت إيمان الغوري في السعودية عام 1967، وبدأت مشوارها الفني مبكرا على خشبة المسرح وهي في الرابعة عشرة من عمرها عبر مسرحية “لا ترهب حد السيف” للكاتب فرحان بلبل.

وفي عام 1993 حصلت على بعثة دراسية إلى معهد السينما الحكومي الروسي في موسكو، ثم عادت وانتسبت إلى نقابة الفنانين في حلب.

وفاة الفنانة السورية المعتزلة #ايمان_الغوري عن عمر ٥٨ عام في مدينة حلب، إشتهرت إيمان بعدة أدوار كان أهمها دور "خيرو" في مسلسل "يوميات أبو الهنا"!عام ١٩٩٦ وشكّل علامة فارقة في أعمال الكوميديا السورية.

قدمت إيمان عددا من الأعمال البارزة في الدراما السورية، من بينها “خان الحرير”، “شو حكينا”، “مذكرات عائلة”، “تل اللوز”، “يوميات جميل وهناء”، “باب الحديد”، “الجذور تبقى خضراء”، و”يوميات أبو عنتر”.

لكن دورها الأبرز ظل شخصية “خيرو” إلى جانب دريد لحام وسامية الجزائري في مسلسل “أحلام أبو الهنا”، الذي منحها شهرة واسعة لدى الجمهور.