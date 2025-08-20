منوعات|سوريا

وداعا إيمان الغوري.. رحيل مفاجئ لـ”خيرو” بطلة مسلسل “أحلام أبو الهنا”

الفنانة السورية إيمان الغوري (وسائل التواصل)
سيد توكل
20/8/2025-|آخر تحديث: 11:11 AM (توقيت مكة)

توفيت الفنانة السورية إيمان الغوري، أمس الثلاثاء، في مدينة حلب عن عمر ناهز 57 عاما، بعد مسيرة فنية تركت خلالها بصمة بارزة في الدراما والمسرح السوري، واشتهرت خصوصا بدور “خيرو” في مسلسل “أحلام أبو الهنا”.

ونعت نقابة الفنانين السوريين، الفقيدة في بيان عبر فيسبوك، جاء فيه “تعازينا القلبية بوفاة الزميلة الفنانة القديرة إيمان الغوري.. إنا لله وإنا إليه راجعون”، دون توضيح سبب الوفاة المفاجئة.

السيرة الفنية

وُلدت إيمان الغوري في السعودية عام 1967، وبدأت مشوارها الفني مبكرا على خشبة المسرح وهي في الرابعة عشرة من عمرها عبر مسرحية “لا ترهب حد السيف” للكاتب فرحان بلبل.

وفي عام 1993 حصلت على بعثة دراسية إلى معهد السينما الحكومي الروسي في موسكو، ثم عادت وانتسبت إلى نقابة الفنانين في حلب.

قدمت إيمان عددا من الأعمال البارزة في الدراما السورية، من بينها “خان الحرير”، “شو حكينا”، “مذكرات عائلة”، “تل اللوز”، “يوميات جميل وهناء”، “باب الحديد”، “الجذور تبقى خضراء”، و”يوميات أبو عنتر”.

لكن دورها الأبرز ظل شخصية “خيرو” إلى جانب دريد لحام وسامية الجزائري في مسلسل “أحلام أبو الهنا”، الذي منحها شهرة واسعة لدى الجمهور.

المصدر: الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + مواقع سورية

