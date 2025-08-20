“زيلينسكي” يواجه السجن بعد حادث غريب (شاهد)
أدين ضابط شرطة بريطاني بسرقة ملابس داخلية لإحدى النساء أثناء قيامه بتفتيش ممتلكاتها، وحُكم عليه بالسجن 4 أشهر في محكمة كيمبردج كراون.
واعترف الضابط مارسين زيلينسكي، البالغ من العمر 27 عاما، بتهمتي السرقة واستخدام سلطات الشرطة وامتيازاتها بشكل فاسد أثناء ظهوره في المحكمة في 4 أغسطس/آب الجاري.
“أضر بسمعة الشرطة”
وذكرت المحكمة أن الضابط سرق قطعة من الملابس الداخلية أثناء تنفيذ تفتيش بموجب المادة 32 في أحد العقارات السكنية بتاريخ 12 سبتمبر/أيلول 2024.
واستقال زيلينسكي من عمله أثناء التحقيق معه، وقد وصفته جينا تيلفر نائبة قائد شرطة هيرتفوردشاير، بأنه “خذل الجمهور وزملاءه السابقين الذين يتسمون بالمهنية والنزاهة”.
وأضافت أن سلوكياته الإجرامية ألحقت الضرر بسمعة الشرطة وتمثل خيانة للقيم التي تمثلها الخدمة الشرطية.