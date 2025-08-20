“لوكا” يظهر في فالنسيا.. تفاعل لافت مع أحدث ظهور للنجم المصري يوسف الشريف (شاهد)

بعد 16 عامًا من عرض فيلم “العالمي” بطولة النجم المصري يوسف الشريف، يعود الحديث عنه مجددا مع المفاجأة التي فجّرها الشريف بظهوره على أرض ملعب “ميستايا”، معقل نادي فالنسيا الإسباني.

ومساء أمس الثلاثاء، شارك الشريف عبر حساباته الرسمية، مقطع فيديو قصير نشرته الصفحة الرسمية لرابطة الدوري الإسباني “لاليجا”، حمل جملة واحدة كافية لإشعال التساؤلات: “الحكاية مكملة”.

هذه الكلمات البسيطة أعادت إلى الأذهان قصة شخصية “مالك” الشهير بـ”لوكا”، لاعب كرة القدم الذي جسده يوسف الشريف في فيلم “العالمي” عام 2009. وهو لاعب كرة قدم مصري، تحدى الصعاب ليصل إلى حلم الاحتراف في نادي فالنسيا.

جدل بعد غياب

الآن، وبعد كل هذه السنوات ومع غياب يوسف الشريف عن الساحة الفنية منذ مسلسل “كوفيد 25″، الذي أنتج عام 2021، يأتي هذا الظهور الغامض ليفتح أبواب التكهنات. هل هو إعلان عن جزء ثانٍ للفيلم؟ وهل سيكمل “لوكا” حكايته في إسبانيا؟

الفيديو الذي يظهر فيه الشريف بقميص فالنسيا، وبجانب مجموعة من لاعبي الفريق لم يكشف عن أي تفاصيل، مما ترك جمهور النجم المصري في حالة من التساؤل.

جزء ثان؟

ومن بين تعليقات عدد من رواد مواقع التواصل على هذا المقطع القصير، توقع “خالد علي” أن يكون هذا الفيديو للكشف عن جزء ثان من فيلم العالمي.

فيما أضاف حساب “جولدن فالكون” أن يعود “مالك” في الجزء الثاني ليؤدي مهمة المدرب لفريق فالنسيا.

في حين أكد كثير من المعلقين افتقادهم حضور الشريف في الدراما المصرية خلال السنوات الأخيرة مكررين الشعار الشهير “شابو” يوسف الشريف.