المخابرات الألمانية تسعى لتجنيد جواسيس عبر لعبة فيديو

تسعى وكالة الاستخبارات الخارجية الألمانية (بي إن دي) لاجتذاب كوادر شابة للعمل كجواسيس عبر الترويج للمهنة من خلال لعبة كمبيوتر.

وفي معرض “جيمزكوم” بكولونيا – وهو أكبر معرض دولي لألعاب الكمبيوتر – قدمت الوكالة لعبة بعنوان “أساطير الاستخبارات الألمانية – عملية الصندوق الأسود”، إذ يمكن للزوار تجربة اللعبة في جناح وكالة الاستخبارات بالمعرض.

وتدور اللعبة حول دولة خيالية مارقة تدعى “بيتولان” طورت برنامجا ضارا. ويجري إرسال لاعبة إلى “بيتولان” كجاسوسة تسعى للحصول على معلومات سرية وتجنب كارثة وشيكة.

وباستخدام مشغل ألعاب يتم توجيه بطلة اللعبة عبر مجمع عسكري للعدو- من بين أمور أخرى – ويتعين عليها تفادي طائرات استطلاع مسيرة.

ويتطلب خوض اللعبة تركيزا وذاكرة قوية: على سبيل المثال: يجب حفظ الرمز الرقمي لقفل أحد الأبواب حتى يمكن فتحه لاحقا. ولا داعي لمن يخفق في اللعبة أن يخشى الانكشاف، حيث يمكنه المحاولة مرة أخرى كلما شاء.

ولكن في الحياة الواقعية للجاسوس، من غير المحتمل أن تمر مثل هذه المحاولات المتكررة دون عواقب في أراضي العدو. ويدعم البطلة في مغامرتها قرصانة إلكترونية و”متخصص جغرافي”.

وبحسب وكالة الاستخبارات الألمانية، فإن اللعبة تعطي للاعبين انطباعا عن العمل في الوكالة.

6500 موظف

وبحسب بيانات الوكالة، فإن اللعبة غير متاحة للممارسة من المنزل حتى الآن، لكن قد يكون ذلك ممكنا في المستقبل. وتخطط الوكالة – بحسب بياناتها – لإتاحة اللعبة على منصة ألعاب “في المستقبل القريب”.

وقالت المتحدثة باسم الوكالة، يوليا لينر، إن وكالة الاستخبارات الألمانية – شأنها شأن أي صاحب عمل آخر – تبحث عن موظفين مهرة، مضيفة أن جناح الوكالة في معرض “جيمزكوم” واللعبة المقدمة في الجناح أداة فعالة لتحقيق هذا الغرض.

وقالت: “هناك أوجه تشابه بين الأشخاص الذين نرغب في ضمهم إلى صفوفنا وزوار جيمزكوم: كلاهما بارع في التكنولوجيا، ويستمتعان بالتنقل بين الأدوار، وانتحال هويات مختلفة، والشروع في مهام، وكشف الصلات”.

وتوظف الوكالة – بحسب بياناتها – 6500 موظف، منهم حوالي 4 آلاف في المقر الرئيسي ببرلين، و1000 في بولاخ، و1500 في مواقع أخرى بألمانيا، وخارجها.

وتبحث الوكالة بصورة ملحة عن موظفين مهرة. وأضافت لينر أن ” القول إن الناس لا يمكنهم التقدم بطلب للعمل في وكالة الاستخبارات الألمانية وأنه يجب تجنيدهم من قبل الوكالة بدلا من ذلك، فهم خاطئ”.