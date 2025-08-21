بعد معركة استمرت ساعة.. صياد ينجح في اصطياد سمكة عملاقة بصنارة (صور)

في إنجاز يُعد استثنائيًّا لعشاق الصيد، تمكن أحد الصيادين الهواة في ولاية أدرنة التركية شمال غربي البلاد من اصطياد سمكة جرّي (قرموط) عملاقة من نهر مريج، بلغ طولها نحو 2.5 متر ووزنها أكثر من 100 كيلوغرام.

يستذكر الصياد التركي صالح طاش طرلا (53 عامًا) تفاصيل هذه اللحظة الاستثنائية، حيث كان يمارس هوايته المعتادة بالقرب من جسر الدكتور محمد مؤذن أوغلو، حين شعر بثقلٍ غير معتاد على صنارته الصغيرة.

معركة شرسة مع السمكة

وأردف: “ظننت في البداية أن الصنارة علقت بصخرة”، لكنه فوجئ بأن ما يجذبه هو سمكة عملاقة تقاومه تحت سطح الماء، واستمرت المعركة على مدى ساعة كاملة، مستعينًا بخبراته وقوته حتى نجح في سحبها إلى ضفة النهر.

وأضاف طاش طرلا بابتسامة تعلوها الدهشة والفخر: “هذه أول مرة في حياتي أصطاد سمكة بهذا الحجم… إنها أكبر من كل ما توقعت”.

وعن تلك اللحظات التي سبقت إخراج السمكة، قال: ” تعبت كثيرًا لإخراجها (من مياه النهر)، واستغرق الأمر حوالي ساعة كاملة، وفي النهاية كان من نصيبي بفضل الله أن أخرجها إلى اليابسة”.

لم يخفِ الصياد التركي فرحته، مؤكّدًا أن هذه التجربة ستبقى عالقة في ذاكرته، وأنها أحد أبرز إنجازاته في عالم الصيد، إن لم تكن أعظمها على الإطلاق.