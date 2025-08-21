بعد 30 عاما من السجن بتهمة قتل والديهما.. قضية الأخوين مينينديز تعود للواجهة

بعد غياب سنوات يعود اسما لايل وإريك مينينديز لتصدر الأخبار من جديد، بعد مرور أكثر من 3 عقود على الجريمة التي هزت بيفرلي هيلز والولايات المتحدة بأكملها، حيث سيمثل الشقيقان أمام لجنة قضائية في كاليفورنيا ابتداءً من الخميس.

وسيتم النظر في إمكانية الإفراج المشروط في تلك الجلسة التي طال انتظارها، بعد أن أمضيا معظم عمريهما خلف القضبان بتهمة قتل والديهما عام 1989.

ويعد الأخوين من أبرز السجناء في أمريكا، وعادت قصتهما من جديد إلى دائرة الضوء العام الماضي بسبب مسلسل وفيلم وثائقي بثا عبر منصة نتفليكس وحققا مشاهدات خيالية، مما أثار الجدل من جديد.

خلفيات القضية

وبدأ المحاكمة في بداية التسعينيات، وكانت أولى محاكمات القتل تنقل مباشرة على شاشات التلفاز، وشغلت الرأي العام بأدق تفاصيلها، بعد ادعاء الأخوين آنذاك -إريك (18 عاما) ولايل (21 عاما)- تعرضهما لاعتداءات جسدية وجنسية من والدهما على مدار سنوات، نافيين أن تكون الجريمة ارتكبت بدافع الحصول على الثورة التي قدرت بـ14 مليون دولار كما زعمت النيابة في ذلك الوقت.

ويحظى الشقيقان بدعم من أفراد عائلتهما الذين يطالبون بالإفراج المشروط عنهما، إلى جانب عدد من المشاهير أبرزهم كيم كارداشيان.

وفي مايو/أيار الماضي خففت عقوبتهما بعد أن قضيا أكثر من 30 عامًا في السجن، مما أهلهما للحصول على فرصة الإفراج المشروط، لكن الطريق لا يزال طويلًا، إذ يجب عليهما أولًا إقناع لجنة من عضوين أو ثلاثة بأنهما نادمان، ولن يشكلان خطرًا على المجتمع.

ومن خلال المحاكمات التي ستتم عبر اتصال فيديو بالشقيقين داخل سجنهما في سان دييغو، يتوقع أن يمثل الأخ الأصغر إريك البالغ عمره 54 عامًا أمام المحكمة الخميس ويمثل الأخ لايل (57 عامًا) في اليوم التالي.

ماذا سيحدث في حال التوصية بإطلاق سراحهما؟

إذا أوصت اللجنة بإطلاق سراح الأخوين والإفراج عنهما، فلن ينفذ القرار على الفور، بل قد تستغرق الإجراءات القانونية والإدارية حوالي 4 أشهر، ليكون القرار الأخير لحاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم.