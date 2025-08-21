جيميني.. غوغل تبتكر برنامجا يشاركك المشاعر

كشفت غوغل عن أحدث ابتكاراتها في مجال الذكاء الاصطناعي وهو تحديث لبرنامج “جيميني” يستطيع الكشف عن مزاج الشخص الذي يطلب مساعدته (مثل الفرح أو القلق) ليتمكن من تعديل ردوده بناء على ذلك.

ذكاء اصطناعي يرشدك

وقال نائب رئيس المنتجات في غوغل، ريك أوسترلو، خلال العرض “من المفترض أن يُسهّل الذكاء الاصطناعي الحياة قليلًا”.

وأضاف أن الخطوة التالية هي “الذكاء الشخصي من خلال هاتف أكثر تخصصًا وفعالية”، مُعلنا أن “غوغل” تعمل أيضًا على نظارات مزوّدة بـ”جيميني”.

وقال مدير المنتجات لدى “غوغل” تايلر كوغلر، خلال مؤتمر صحفي: “عندما يُمنَح جيميني إمكانية الوصول إلى الكاميرا في الجيل الجديد من هواتف بيكسل 10 (Pixel 10)، لا يرى فقط ما يراه المستخدم، بل يقدّم إرشادات ويسلّط الضوء على العناصر مباشرة على الشاشة”.

وروى كوغلر كيف شعر بالحيرة خلال رحلة له إلى الخارج أثناء محاولته ركن السيارة بسبب لافتة لم يفهمها، كونها مكتوبة بلغة غير مألوفة له، وخوفا من تلقي غرامة، قام كوغلر بتشغيل جيميني لايف باستخدام الكاميرا، فظهر له ما كان يراه -إشارات مرور وعلامات على الطريق – وطلب منه المساعدة فيما عليه أن يفعله”.

وأضاف أن البرنامج المساعد “فهم القوانين المحلية” من خلال ما رآه، و”قال لي إنه يمكنني ركن السيارة مجانا لمدة ساعتين، الأمر كان في غاية السهولة”.

بالإضافة إلى ذلك، زُوّدت كاميرا الهاتف الجديد بـ”مدرّب” يقدم نصائح بشأن الإطار، ووظيفة “إلهام” تقترح بشكل مباشر الصور التي يمكن التقاطها.

من مصورك الشخصي… إلى مترجمك الفوري

ومن العروض الأخرى التي أذهلت الحضور في استوديوهات “ستاينر” في بروكلين “المترجم الصوتي”، الذي يترجم المحادثة الهاتفية بشكل فوري، مع الاحتفاظ بصوت ونبرات المتحدثين، إذ تحدّث جيمي فالون بالإنجليزية مع مدونة مكسيكية تتكلم بالإسبانية.

ويتنافس عمالقة التكنولوجيا في سباق سريع لابتكار برامج مساعدة قائمة على الذكاء الاصطناعي، تتميّز بتقنيات متقدمة ومُدمجة بشكل متزايد في الحواسيب والهواتف الذكية والأجهزة المتصلة.