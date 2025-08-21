للمرة الثانية خلال أشهر.. اندلاع حريق في خزان ضخم بمصفاة نفط في حمص (فيديو)

وثق مقطع مصور اندلاع حريق في خزان ضخم للوقود في مصفاة نفط حمص، وسط سوريا، اليوم الخميس.

وقال الدفاع المدني السوري إن فرق إطفاء تابعة له تساند “فوج إطفاء المصفاة للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى بقية الخزانات ومرافق المصفاة”.

ولم يذكر الدفاع المدني السوري أي تفاصيل أخرى، كما لم يوضح حجم الخسائر.

وفي شهر فبراير/شباط الماضي، اندلع حريق في المصفاة، وقالت السلطات إنها تمكنت من السيطرة على “حريق بسيط في إحدى وحدات التشغيل” في المصفاة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) حينها، مؤكدة عدم “وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار جسيمة”.

وقام وزير الطاقة السوري المهندس محمد البشير بتفقد مصفاة حمص، في شهر يوليو/تموز الماضي.

وخلال الزيارة، أكد البشير أن الوزارة تسعى مع بعض الشركات إلى إحداث مصفاة جديدة قادرة على تلبية حاجة السوق المحلية ومتطلبات المرحلة المقبلة.