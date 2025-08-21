مصرع شخصين وإصابة 18 آخرين بحادث مروع على طريق الإسكندرية – مطروح الساحلي (فيديو)

شهد طريق الإسكندرية – مطروح الساحلي، ظهر اليوم الخميس، حادثا مروعا نتيجة انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بالبضائع واندلاع النيران فيها، مما أدى إلى امتداد الحريق إلى عدد من السيارات واحتراق بعضها.

وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 18 آخرين حالات بعضهم حرجة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة والسكان.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية في بيان أنها دفعت بـ10 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، حيث وصلت أولى السيارات خلال دقائق قليلة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الضبعة المركزي لتلقي العلاج اللازم، وبينهم حالات تحتاج إلى تدخل جراحي عاجل.

وأوضحت الوزارة أن الحصر المبدئي لأضرار الحادث يشير إلى وفاة شخصين، ونقل 18 مصابا إلى مستشفى الضبعة المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتجري حاليا إجراءات الجهات المعنية.

بيان رسمي مبدئي من وزارة الصحة والسكان حول حادث تصادم طريق «الإسكندرية – مطروح» تُعرب وزارة الصحة والسكان، عن بالغ أسفها لحادث التصادم المؤسف الذي وقع ظهر اليوم الخميس 21 أغسطس 2025، على طريق «الإسكندرية – مطروح» بين سيارة نقل وعدة سيارات. pic.twitter.com/0I0ApHW0b8 — وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) August 21, 2025

نزيف الحوادث

وتشهد مصر يوميا العديد من حوادث الطرق ووفق البيانات الرسمية، سجلت مصر أكثر من 33 ألف وفاة و315 ألف إصابة بسبب حوادث الطرق بين عامي 2019 و2023.