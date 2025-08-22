منوعات|باكستان

فيديو يوثق لحظات انفجار مستودع للألعاب النارية في كراتشي (شاهد)

رجال الإطفاء يعملون في موقع حريق اندلع بمصنع للألعاب النارية في مدينة كراتشي، باكستان، يوم 21 أغسطس/آب 2025.
مدة الفيديو 00 دقيقة 59 ثانية 00:59
22/8/2025

قالت الشرطة الباكستانية إن انفجارا وقع الخميس في مستودع للألعاب النارية بمدينة كراتشي، أكبر مدن البلاد، أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة أكثر من 30 آخرين.

وأدى الانفجار إلى اندلاع حريق في المستودع وامتد إلى بعض المحلات التجارية المجاورة، تلاه سلسلة انفجارات أقل شدة، الأمر الذي دفع السكان للفرار بحثا عن الأمان.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وأدى الانفجار إلى تحطم زجاج المحلات المجاورة وتناثر الشظايا في الشوارع ما تسبب بإصابات بين المارة.

وأوضحت المسؤولة في الشرطة سمية طارق أن 34 شخصا نقلوا إلى المستشفيات، فيما توفي أربعة منهم خلال الليل.

رجل إطفاء يكافح لإخماد الحريق الذي اندلع في مستودع للألعاب النارية بمدينة كراتشي يوم 21 أغسطس/آب 2025.
رجل إطفاء يكافح لإخماد الحريق الذي اندلع في مستودع للألعاب النارية بمدينة كراتشي يوم 21 أغسطس/آب 2025. (الفرنسية)

وأظهرت صور بثتها قنوات إخبارية محلية تصاعد الدخان من مبنى متعدد الطوابق في الوقت الذي كان رجال الإطفاء يحاولون السيطرة على الحريق.

ولم تعرف حتى الآن أسباب الانفجار الأول. كما وثّقت كاميرات المراقبة لحظات فرار السكان والسائقين للنجاة بأنفسهم.

ويأتي هذا الحادث بعد يوم من أمطار موسمية غزيرة شهدتها المدينة التي يقطنها أكثر من 20 مليون نسمة وتعد العاصمة الاقتصادية لباكستان.

المصدر: الجزيرة مباشر + رويترز

إعلان