فيديو يوثق لحظات انفجار مستودع للألعاب النارية في كراتشي (شاهد)

قالت الشرطة الباكستانية إن انفجارا وقع الخميس في مستودع للألعاب النارية بمدينة كراتشي، أكبر مدن البلاد، أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة أكثر من 30 آخرين.

وأدى الانفجار إلى اندلاع حريق في المستودع وامتد إلى بعض المحلات التجارية المجاورة، تلاه سلسلة انفجارات أقل شدة، الأمر الذي دفع السكان للفرار بحثا عن الأمان.

وأدى الانفجار إلى تحطم زجاج المحلات المجاورة وتناثر الشظايا في الشوارع ما تسبب بإصابات بين المارة.

وأوضحت المسؤولة في الشرطة سمية طارق أن 34 شخصا نقلوا إلى المستشفيات، فيما توفي أربعة منهم خلال الليل.

وأظهرت صور بثتها قنوات إخبارية محلية تصاعد الدخان من مبنى متعدد الطوابق في الوقت الذي كان رجال الإطفاء يحاولون السيطرة على الحريق.

ولم تعرف حتى الآن أسباب الانفجار الأول. كما وثّقت كاميرات المراقبة لحظات فرار السكان والسائقين للنجاة بأنفسهم.

ويأتي هذا الحادث بعد يوم من أمطار موسمية غزيرة شهدتها المدينة التي يقطنها أكثر من 20 مليون نسمة وتعد العاصمة الاقتصادية لباكستان.