مقطع يوثق فرار رجال إطفاء من ألسنة اللهب (فيديو)

أظهر مقطع “فيديو” عددا من رجال الإطفاء في البرتغال، وهم يفرون من ألسنة اللهب تاركين سيارتهم خلفهم.

ويظهر رجال الإطفاء في المقطع وهم يحاولون مكافحة نيران حرائق الغابات القوية، ثم يظهرون وبعضهم يمشي على قدميه مبتعدا عن النيران، فيما تظهر سيارة إطفاء محترقة في الخلفية.

وقالت هيئة الحماية المدنية إن رجل إطفاء أصيب بحروق خطرة، يوم الخميس، في أحد حرائق الغابات التي تجتاح الأجزاء الوسطى والشمالية من البلاد عندما غيرت ألسنة اللهب اتجاهها فجأة، وحاصرت سيارة إطفاء.

وذكرت السلطات أن المصاب هو سائق سيارة الإطفاء، مضيفة أن طائرة “هليكوبتر” طبية كانت في الموقع أسعفت المصاب.

ولقي 3 أشخاص على الأقل حتفهم جراء حرائق الغابات في البرتغال، خلال الأسبوع الماضي.

وحسب تقديرات النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات، التهمت الحرائق نحو 274 ألف هكتار (677 ألف فدان) من الغطاء النباتي، وهو ما يقرب من 3 أمثال المتوسط السنوي في المدة من 2006 إلى 2024.