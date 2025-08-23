في اللحظة الأخيرة.. خفير مزلقان ينقذ شابا من الموت أسفل قطار جنوبي مصر (شاهد)

شهدت محافظة بني سويف جنوبي مصر، أمس الجمعة، موقفا بطوليا لأحد عمال هيئة سكة الحديد، حين تمكن خفير مزلقان يدعى طارق محمد بريس، من إنقاذ شاب من موت محقق تحت عجلات القطار في اللحظات الأخيرة.

وبحسب بيان صادر عن النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر و”مترو” الأنفاق، فإن الواقعة حدثت أثناء إغلاق المزلقان لمرور أحد القطارات، حيث حاول أحد الشاب عبور شريط السكة الحديدية دون الانتباه لقدوم القطار.

وفي سرعة خاطفة، اندفع الخفير مسرعا ليحتضن الشاب ويسقط به على خط السكة الحديدية المقابل بعيدا عن مسار القطار، لينجو من موت محقق.

يقظة وشجاعة

وأكد البيان أن هذه الواقعة تعكس يقظة رجال السكة الحديدية وشجاعتهم الذين يعملون في ظروف صعبة صيفا وشتاء، ومع ذلك يواصلون أداء مهامهم بدقة حرصا على سلامة الركاب والمارة.

وعقب الحادث مباشرة، قام بعض قيادات هيئة سكك حديد مصر ونقابة العاملين بتكريم الخفير تقديرا لموقفه البطولي.

عشرات آلاف القتلى والمصابين

وبحسب إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ عدد إصابات حوادث الطـرق في مصر 76362 عام 2024 مقابل 71016 إصابة في 2023 بنسبة ارتفاع 7.5%.

وبلغ عدد قتلى حوادث الطرق 5260 قتيل عام 2024 مقابل 5861 في 2023 بنسـبة انخفاض 10.3%.

وبالنسبة لحوادث القطارات تم تسجيل 220 حادثة قطارات عام 2024 مقابل 181 حادثة في 2023 بنسبة زيادة بلغت 21.5%.

وبلغ عدد المتوفين 57 حالة وفاة و104 إصابات عام 2024، كما ارتفع عدد ضحايا حوادث الأفراد المرتبطة بالقطارات إلى 727 حالة وفاة و324 إصابة.