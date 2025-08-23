منوعات|الولايات المتحدة

“الرجل الذي اشترى السماء”.. عندما يتحول عرض تسويقي إلى مغامرة تاريخية

أسطورة مسافر لم يعرف كلمة “تذكرة”

In this June 3, 2016 file photo, an American Airlines passenger jet takes off from Miami International Airport in Miami. American Airlines says a passenger entered the open cockpit of a jet that was preparing to take off in Honduras, and he damaged the plane before crew members and police could stop him. American said Wednesday, Jan. 12, 2022 that the man was arrested. The flight, which was bound for Miami, was delayed several hours until American could fly a replacement plane into Honduras. (AP Photo/Alan Diaz)
طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية (أسوسيتد برس)
هبة حافظ هجرس
23/8/2025-|آخر تحديث: 01:31 PM (توقيت مكة)

في واقعة غير مسبوقة في عالم الطيران، عاد الجدل مؤخرا لقصة الأمريكي ستيفن روثستين، المعروف بـ”الرجل الذي اشترى السماء” بعد أن اقتنى في عام 1987 بطاقة السفر مدى الحياة (AAirpass) من الخطوط الجوية الأمريكية مقابل 250 ألف دولار.

هذه البطاقة الأسطورية منحته امتياز السفر بلا حدود على الدرجة الأولى لأي وجهة، وفي أي وقت.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

لم يكن روثستين يخطط لكل رحلة مسبقا، بل كان يحجز مقاعد من نيويورك إلى لندن أو باريس أحيانا فقط لتناول الغداء أو للاستمتاع بالتحليق.

وخلال 33 عاما، قطع أكثر من 10 ملايين ميل مسجلا حوالي 12 ألف رحلة دون أن يدفع سنتا واحدا بعد شراء البطاقة.

ولم يقتصر سفره على ذاته فقط، بل رافقه أصدقاء وأفراد عائلته في رحلات استثنائية، لتصبح قصته أسطورة بين محبي السفر وكبار المسافرين حول العالم.

ولم يكن غريبا أن تشبهه بعض التقارير بشخصية “جورج كلوني” في فيلم (Up in the Air)، ولكن بحياة واقعية وأكثر إثارة.

وتجدد الاهتمام الإعلامي بقضية روثستين في عاميّ 2024 و2025، إذ أعادت مواقع إخبارية عدة ومنصات متخصصة، تسليط الضوء على القصة، مدفوعة بعوامل عدة منها: مرور ذكرى إلغاء البطاقة في 2008، وانتشار القصة مجددا عبر وسائل التواصل الاجتماعي كدرس في جنون العروض التسويقية، وأيضا ارتباطها بالنقاشات حول تغيّر برامج الولاء والامتيازات في عالم الطيران الحديث.

وبحسب هذه المنصات، بلغت خسائر الشركة بسبب روثستين أكثر من 21 مليون دولار جراء استخدامه المكثف والمبتكر للبطاقة مثل السفر لأغراض ترفيهية، واصطحاب مرافقين وحجز مقاعد وهمية، وانتهت قصة الحرية المطلقة عندما ألغت (American Airlines) البطاقة عام 2008 بدعوى “إساءة الاستخدام”.

وأُغلق الباب أمام حياة التنقل المجاني الأسطوري، لكن بقيت قصته رمزا للحرية المطلقة في سماء السفر، ودروسا عن كيف يمكن لعرض تسويقي أن يتحول إلى مغامرة لا تُنسى في سجل صناعة الطيران.

المصدر: الصحافة الأمريكية

إعلان