“الرجل الذي اشترى السماء”.. عندما يتحول عرض تسويقي إلى مغامرة تاريخية

في واقعة غير مسبوقة في عالم الطيران، عاد الجدل مؤخرا لقصة الأمريكي ستيفن روثستين، المعروف بـ”الرجل الذي اشترى السماء” بعد أن اقتنى في عام 1987 بطاقة السفر مدى الحياة (AAirpass) من الخطوط الجوية الأمريكية مقابل 250 ألف دولار.

هذه البطاقة الأسطورية منحته امتياز السفر بلا حدود على الدرجة الأولى لأي وجهة، وفي أي وقت.

لم يكن روثستين يخطط لكل رحلة مسبقا، بل كان يحجز مقاعد من نيويورك إلى لندن أو باريس أحيانا فقط لتناول الغداء أو للاستمتاع بالتحليق.

🧵 STEVEN ROTHSTEIN – historia człowieka, który kupił dożywotni bilet w American Airlines ✈️ i stał się koszmarem dla tej firmy. Zapraszam 👇 pic.twitter.com/bGMrVv21ZR — Olivia SMArt (@OliWojowniczka) April 14, 2025

وخلال 33 عاما، قطع أكثر من 10 ملايين ميل مسجلا حوالي 12 ألف رحلة دون أن يدفع سنتا واحدا بعد شراء البطاقة.

ولم يقتصر سفره على ذاته فقط، بل رافقه أصدقاء وأفراد عائلته في رحلات استثنائية، لتصبح قصته أسطورة بين محبي السفر وكبار المسافرين حول العالم.

ولم يكن غريبا أن تشبهه بعض التقارير بشخصية “جورج كلوني” في فيلم (Up in the Air)، ولكن بحياة واقعية وأكثر إثارة.

Here’s a curious “meta”moment. Just got off a plane. On the seat back in the row in front of me the movie Up in the Air was playing, from my novel about a lonesome frequent flyer. It’s the first time I’ve ever glimpsed it in the setting which inspired it. An odd sensation. pic.twitter.com/q2xvuNx77G — Walter Kirn (@walterkirn) January 23, 2022

وتجدد الاهتمام الإعلامي بقضية روثستين في عاميّ 2024 و2025، إذ أعادت مواقع إخبارية عدة ومنصات متخصصة، تسليط الضوء على القصة، مدفوعة بعوامل عدة منها: مرور ذكرى إلغاء البطاقة في 2008، وانتشار القصة مجددا عبر وسائل التواصل الاجتماعي كدرس في جنون العروض التسويقية، وأيضا ارتباطها بالنقاشات حول تغيّر برامج الولاء والامتيازات في عالم الطيران الحديث.

وبحسب هذه المنصات، بلغت خسائر الشركة بسبب روثستين أكثر من 21 مليون دولار جراء استخدامه المكثف والمبتكر للبطاقة مثل السفر لأغراض ترفيهية، واصطحاب مرافقين وحجز مقاعد وهمية، وانتهت قصة الحرية المطلقة عندما ألغت (American Airlines) البطاقة عام 2008 بدعوى “إساءة الاستخدام”.

وأُغلق الباب أمام حياة التنقل المجاني الأسطوري، لكن بقيت قصته رمزا للحرية المطلقة في سماء السفر، ودروسا عن كيف يمكن لعرض تسويقي أن يتحول إلى مغامرة لا تُنسى في سجل صناعة الطيران.