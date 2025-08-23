لقطات أدهشت العالم.. غواصون يلتقون بكائن من عصور ما قبل التاريخ “حيّا” (شاهد)

في مشهد يحبس الأنفاس ويعيد للأذهان قصص العصور السحيقة، تمكن غواصون مؤخرا من توثيق لقاء مباشر مع سمكة “الكولاكانث” النادرة قبالة سواحل إندونيسيا.

هذه السمكة، التي اعتُبرت منقرضة منذ نحو 70 مليون عام، تثير دهشة العلماء وعشاق الطبيعة حول العالم.

Thought extinct for 66 million years and known previously only from fossils, a coelacanth was caught by African fisherman in 1938. A second species of coelacanth was later discovered in an Indonesian market in 1997. This is rare footage of a coelacanth in its natural habitat in… pic.twitter.com/nTcUNY2iQe — Global Statistics (@Globalstats11) August 21, 2025

“الكولاكانث”، والمعروفة علميا باسم (Latimeria Menadoensis)، تنتمي إلى كائنات يُقال إن الديناصورات عاصرتها، وظل الاعتقاد يشير إلى أنها اختفت من بحار الأرض مع نهاية العصر الطباشيري.

لكن رصدها، وتوثيق صور حيّة لها، يؤكد أن أعماق المحيط لا تزال تحتفظ بأسرارها، وتُعطي العلماء فرصة نادرة لدراسة ماضي الكوكب الحي.

ورغم أن الدراسة العلمية التي وثقت هذا الاكتشاف نُشرت في إبريل/نيسان الماضي بدورية (نيتشر) العريقة، إلا أن ظهور صور جديدة جذابة للسمكة مؤخرا على الإنترنت ووسائل الإعلام دفع القصة مجددا إلى واجهة الاهتمام الشعبي والعلمي.

First record of a living coelacanth from North Maluku, Indonesiahttps://t.co/lNSGsCUGbm — Scientific Reports (@SciReports) May 14, 2025

وبات اللقاء مادة للدهشة والإلهام، خصوصا مع تزامنه مع موسم العطلات الذي يتصاعد فيه البحث عن قصص الطبيعة الغريبة.

ويقول الباحثون إن وجود “الكولاكانث” في البحار الإندونيسية دليل على قدرة بعض الكائنات المذهلة على التكيف والصمود في وجه التغيرات الهائلة، وهو ما يمنح الأمل للحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية الكائنات النادرة في عالمنا اليوم.