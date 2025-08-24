ذبحة صدرية تنهي حياة فنان مصري شاب أثناء لعب كرة القدم مع أصدقائه

حالة من الصدمة تسيطر على الوسط الفني المصري بعد إعلان رحيل الفنان الشاب بهاء الخطيب، فجر اليوم الأحد، إذ أصيب بذبحة صدرية أثناء لعب كرة القدم مع أصدقائه، لينقل إلى أحد مستشفيات أكتوبر في محاولة لإنعاشه، لكنه فارق الحياة عن عمر يناهز 41 عامًا.

ومن المقرر أن يشيع جثمان الفقيد صباح اليوم بعد أداء صلاة الجنازة بمسجد خاتم المرسلين في مدينة البدرشين بمحافظة الجيزة، ودفنه بمقابر ميت رهينة.

من هو بهاء الخطيب؟

ولد الفنان بهاء الخطيب عام 1984، وتخرج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 2006، لكنه قرر لاحقًا أن يتبع شغفه الحقيقي بالفن، فالتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية – قسم التمثيل والإخراج.

وعمل الخطيب في مجالات متنوعة، شملت تصميم المؤثرات البصرية وإدارة الموارد البشرية، بجانب نشاطه الفني.

كما ترك بصمة واضحة في عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية، من أبرزها: صاحب المقام وعائلة الحاج نعمان-الجزء الثاني، وواحة الغروب، ونصيبي وقسمتك، وكان آخر أعماله في مجال الدراما مسلسل المشوار.

أصدقاء الخطيب ينعونه

وكتب حسام داغر، صديق بهاء “ده لسه متكلمين إنك تيجي تقعد معايا كام يوم في إسكندرية وقلتلك هتحب قعدة بلكونتي على البحر علطول، ورجعت أقولك خلينا في الشتا هيبقى أحلى، الجو دلوقتي صيف وحر”.

وتابع متأثرا “خلاص، لا بقى في شتا ولا صيف ولا حاجة، الناس بتمشي فجأة، إزاي كده؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، دموعي ما نشفتش من يوم تيمور، وقلبي لسه موجوع، تقوم تمشي فجأة انت؟”.

من جهتها عبرت الفنانة منة تيسير عن صدمتها بخبر وفاة الخطيب عبر حسابها على إنستغرام قائلًة “إيه الوجع ده.. كده تمشي، مش مصدقة ولا مستوعبة. لا حول ولا قوة إلا بالله، يا أطيب وأنضف الناس اللي عرفتهم في حياتي، متغلاش على اللي خلقك. ربنا يصبر أهلك. الله يرحمك”.

وقال السيناريست محمود جامايكا عبر حسابه “هتوحشني يا صاحبي.. يا أنضف خلق الله.. ما تغلاش على اللي خلقك.. بس الغفلة وحشة ربنا يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته يا بهاء.. صاحبي وأخويا وعشرة عمري بهاء الخطيب في ذمة الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون… ادعوله فهو في أمس الحاجة للدعاء”.