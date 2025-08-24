علاج جديد واعد لمرضى تلف الكبد.. إليك التفاصيل

ابتكر باحثون في جامعة فرجينيا كومنولث الأمريكية مركبا دوائيا جديدا قد يشكل ثورة في علاج تلف الكبد الناتج عن الجرعات الزائدة من مسكن “أسيتامينوفين” وبعض الحالات الالتهابية الأخرى.

المركب الجديد، الذي أطلق عليه اسم “واي أم 81″، يعمل على تعطيل بروتين التهابي يعرف بـ”غاسدرمين د”، وهو المسؤول عن تحفيز موت الخلايا المبرمج.

وفي تجربة أولية على الفئران، أظهر المركب قدرة واضحة على تقليل التهاب الكبد وحمايته من التلف.

الباحثون عالجوا 5 فئران مصابة بتلف الكبد باستخدام “واي أم 81″، بينما تناولت مجموعة أخرى دواء وهميا. وبعد مرور 17 ساعة، لوحظ أن الفئران التي تلقت العلاج أظهرت انخفاضا ملحوظا في مؤشرات تلف الكبد مثل إنزيمي “ألانين ترانس أميناز” و”أسبارتات ترانس أميناز”، ما يعزز فعالية المركب في حماية الكبد.

الدكتور شيجون تشانغ، الباحث الرئيسي، أوضح أن المركب لا يزال في مراحله الأولى، مشيرا إلى أن الخطوات المقبلة ستركز على تحسين فعاليته وسلامته واختباره في نماذج حيوانية إضافية.

أما جاناتون نايم نام، طالبة الدراسات العليا المشاركة في البحث، فأكدت أن المثبطات مثل “واي أم 81” قد لا تقتصر فائدتها على الكبد فقط، بل قد تستخدم أيضا في علاج التهاب المفاصل، وأمراض التنكس العصبي، وتسمم الدم، والنقرس، عبر تقليل الالتهاب والأضرار الخلوية.

ويعتبر أسيتامينوفين من أكثر الأدوية شيوعا لتسكين الألم وخفض الحرارة في الولايات المتحدة، لكنه قد يتحول إلى خطر عند تناوله بجرعات مفرطة، حيث يتسبب في تلف حاد بالكبد غالبا بسبب تناول منتجات متعددة تحتوي على الدواء نفسه أو سوء فهم للجرعات الموصى بها.