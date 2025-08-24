من قلب مصر.. طلاب الأزهر يلهبون المشاعر بأنشودة عن غزة وأنس الشريف (شاهد)

لم تغب غزة ومأساتها عن حفلات التخرج في جامعة الأزهر هذا العام، وهو ما وثقه أداء طلاب من الجامعة في مصر لأنشودة بعنوان “غزة يا قلب العروبة”.

“اللحظة الختامية”

جاءت هذه المبادرة الفنية من طلاب كلية التربية، قسم اللغة العربية، في فرع الجامعة بـ”تفهنا الأشراف” بمحافظة الدقهلية، لتشكل رسالة دعم قوية وغير تقليدية للقضية الفلسطينية.

وكشف الطالب إبراهيم الشريف، كاتب الأنشودة ومؤديها ظروف إنجازها، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، قائلا إنها جاءت بطلب من زملائه لتكون “اللحظة الختامية” لحفل تخرجهم، وقد تم إعدادها في وقت قياسي، لتنسج كلماتها معاني الصمود والتضحية التي يجسدها القطاع.

صوت الحقيقة لم يَخَفْ من بطشهم فاستُشهد الحر الجريء مخلدًا.. طلاب كلية التربية بجامعة الأزهر ينشدون لأنس الشريف#المسائية #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/L2CBCewFvP — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 23, 2025

أنس الشريف حاضر

تضمنت كلمات الأنشودة إشارات مباشرة إلى عمق الارتباط بالقضية، منها “غزات يا قلب العروبة والهدى… صبرك أيقظ في النفوس توقداً”، و”غزة تصبر والدموع شهيدة… والنصر موعدها ولو طال المدى”.

هذا بالإضافة إلى ذكر مباشر لمراسل الجزيرة الشهيد أنس الشريف وأدائه البطولي في تغطية هذا العدوان من خلال أبيات الأنشودة “أنس الشريف مضى بنور رسالة والحق في عينيه كان مؤيدا، صوت الحقيقة لم يخف من بطشهم فاستشهد الحرّ الجرئ مخلدا”.

لن ننسى فلسطين

وأكد الطالب إبراهيم الشريف، ممثلاً عن زملائه، أن الأجيال المصرية المتعاقبة لم ولن تنسى القضية الفلسطينية، مشددا على أن “الأزهر يعلم أبناءه أن يكونوا سندا لكل مظلوم”.

كما وجه رسالة إلى الشباب داعيا إياهم إلى نصرة القضية عبر “نصرة الدين في أنفسهم” أولا، باعتبارها الخطوة الأساسية لإحداث أي تغيير إيجابي.