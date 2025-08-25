أمريكا تؤكد أول إصابة بشرية بدودة آكلة للحم (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية عن أول حالة إصابة بشرية في الولايات المتحدة بداء الدودة الحلزونية، وهي ذباب طفيلي آكل للحم، لمسافر قادم من بلد يشهد تفشيا للمرض.

وقال آندرو جي. نيكسون، المتحدث باسم وزارة الصحة والخدمات الإنسانية لوكالة رويترز، إن وزارة الصحة بولاية ماريلاند والمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أجريا فحوصا للحالة.

وأكدت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية في 4 أغسطس/ آب الجاري أنها حالة عدوى بالدودة الحلزونية وتتعلق بمريض عاد من سفره إلى السلفادور.

وقال نيكسون “الخطر على الصحة العامة في الولايات المتحدة من هذه البداية منخفض للغاية”. ولم تؤكد الحكومة الأمريكية أي حالات إصابة في الحيوانات هذا العام.

خسائر فادحة

وقدرت وزارة الزراعة الأمريكية أن تفشي العدوى ربما يكلف الاقتصاد في تكساس، وهي أكبر ولاية أمريكية منتجة للماشية، حوالي 1.8 مليار دولار في نفوق الماشية وتكاليف العمالة ونفقات الأدوية.

وسبق أن سجلت دول في أمريكا اللاتينية، مثل السلفادور وهندوراس وغواتيمالا، تفشيات متكررة لهذا المرض الحيواني-البشري، ما دفع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) إلى التحذير من خطورته على الأمن الغذائي والماشية.

وتستعد السلطات الأمريكية لاتخاذ تدابير رقابية صارمة على الحدود لمنع دخول الطفيليات مع الحيوانات أو المسافرين.

ما هي الديدان الحلزونية الآكلة للحم؟