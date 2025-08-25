العثور على لؤلؤة عمرها 100 مليون عام في استراليا

في اكتشاف وصف بالمثير، عثرت سائحة بولاية كوينزلاند الأسترالية على لؤلؤة متحجرة قُدر عمرها بـ 100 مليون عام، ويبلغ قطرها حوالي سنتيمترين.

وأفادت شبكة “إيه بي سي” الأسترالية أن اللؤلؤة وجدت في منطقة ريتشموند المعروفة بثرائها بالاكتشافات الأحفورية، إذ عثرت سائحة مشاركة في عمليات التنقيب التي ينظمها متحف كرونوصور كورنر عليها.

“ذات قيمة علمية استثنائية”

ووفق البروفيسور غريغوري ويب من جامعة كوينزلاند، والذي تولى دراسة العينة والتحقق منها على مدار عامين منذ العثور عليها عام 2019، وصف اللؤلؤة بأنها “ذات قيمة علمية استثنائية”.

وقال إن الكنز العلمي الحقيقي عالي الجودة بشكل لا يصدق، وهو الذي جرى العثور عليه في ريتشموند لم يتغير تقريباً خلال 100 مليون سنة.

وأوضح أن اللؤلؤة نشأت داخل صدفة رخويات عملاقة من نوع Inoceramus كانت تعيش في بحر إيرومانغا الداخلي الذي غطى أجزاء واسعة من أستراليا قبل عشرات ملايين السنين، وبفضل تركيبها المعدني الفريد، ظلت محتفظة بحالتها الأصلية تقريبًا.

ليس الأول لكنه الأقيم

ويُعد هذا الاكتشاف ثالث لؤلؤة ما قبل تاريخية تُعثر عليها في أستراليا، لكنه الأول من حيث الحجم، إذ إن اللآلئ السابقة المكتشفة في منطقة كوبر بيدي كانت أصغر بكثير.

وأفاد البروفيسور ويب أن اكتشافات مثل اللؤلؤة ساعدت العلماء على فهم كيفية تكيف الحيوانات مع التغيرات المناخية.

وقال إن العثور على هذه اللؤلؤة له ” أهمية كبيرة في فهم كيفية تكيّف الكائنات البحرية القديمة مع تغير المناخ، حيث كانت الرخويات حينها تُنتج اللآلئ بنفس الآلية التي تعمل بها الأنواع الحديثة اليوم”.

وأردف: “من خلال النظر في كيفية تكيف البيولوجيا القديمة والنظم البيئية والمجتمعات الفردية مع الأشياء التي كانت تتغير من حولها، فإن ذلك يمنحنا فرصة لفهم استجابات النظم البيئية المعاصرة للتغيرات البيئية، وهذا يساعدنا على توقع ما قد يحدث في المستقبل”.