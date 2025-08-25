المكتب الإعلامي الحكومي: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 244 بعد استهداف مستشفى ناصر في غزة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 244 صحفيا، بعد الإعلان عن استشهاد 4 صحفيين باستهداف لمستشفى ناصر.

وقال البيان إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة مروعة بقصف مجموعة من الصحفيين كانوا في مهمة تغطية صحفية بمستشفى ناصر بمحافظة خان يونس (في جنوب قطاع غزة)، وراح ضحية هذه الجريمة العديد من الشهداء.

استهداف ممنهج

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال “الإسرائيلي” للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج، داعيًا الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الهيئات الصحفية في جميع دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضاف: ” نُحمّل الاحتلال “الإسرائيلي” والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا؛ نحملهم المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم النَّكراء الوحشية”.

عاجل | مراسل الجزيرة مباشر: استشهاد الصحفيين #حسام_المصري و #محمد_سلامة و #مريم_أبو_دقة في القصف الإسرائيلي الذي استهدف مجمع ناصر الطبي#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/7ChklFyEU7 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 25, 2025

دعوات إلى إدانة جرائم الاحتلال

وطالب المكتب الإعلامي المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم بإدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة.

وشدد البيان على ضرورة ممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم.

وأعلن المكتب استشهاد مصور قناة الجزيرة محمد سلامة، ومصور وكالة رويترز حسام المصري، والصحفية مريم أبو دقة، والصحفي في شبكة “NBC” الأمريكية معاذ أبو طه.