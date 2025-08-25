جريمة المنيا.. لماذا قتلت زوجة الأب 6 أطفال بالسم؟

كشفت وزارة الداخلية المصرية، مساء الأحد، ملابسات مصرع “أسرة دير مواس” في محافظة المنيا بصعيد مصر بعدما تم استخراج جثامين 3 أطفال من الأشقاء الـ6 المتوفين في قرية دلجا، لتشريحها.

وكان الأطفال الثلاثة قد توفوا وتم دفنهم دون تشريح بناء على تصريح من مكتب الصحة قبل إخطار النيابة العامة بالواقعة.

وأفادت وزارة الداخلية في بيان أن “التحريات أسفرت عن أن زوجة الأب الثانية هي من تقف خلف ارتكاب الواقعة”.

وأوضح البيان “أن المشتبه بها قامت بوضع مادة سامة في خبز الطعام الذي تعده لأنجال زوجها، وذلك في إطار رغبتها في التخلص منهم ووالدتهم”.

وأضاف البيان “الزوجة الثانية أقدمت على فعلتها بعد قيام زوجها برد الزوجة الأولى إلى عصمته مؤخرًا، واعتقادها بأنه سوف ينفصل عنها”.

وأكدت الداخلية المصرية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، من دون مزيد من التفاصيل.

وكانت النيابة العامة بجنوب المنيا قد استدعت زوجة الأب ناصر محمد علي التي كانت تعيش مع الأطفال الراحلين وأبيهم.

تجدر الإشارة إلى أن الأحداث بدأت يوم 12 يوليو/تموز الماضي، بوفاة 3 أطفال أشقاء من قرية دلجا التابعة لمركز دير مواس في ظروف غامضة وإصابة 3 آخرين من نفس الأسرة (توفوا في وقت لاحق)، تم نقلهم إلى مستشفى دير مواس بالمنيا للعلاج.

والأطفال المتوفون هم: ريم ناصر (10 سنوات)، وعمر ناصر (7 سنوات)، ومحمد ناصر (11 سنة)، ثم لحقهم شقيقاهم أحمد ناصر (5 سنوات)، ورحمة ناصر (12 عاما)، ثم توفيت الشقيقة الأخيرة “فرحة” (14 عاما)، بعد أشقائها بنحو 10 أيام.

ولم تتمكن السلطات الصحية في مصر آنذاك من تحديد سبب وفاة الأطفال الستة.