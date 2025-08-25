ضجة في تركيا بعد مخالفة وزير النقل للسرعة القانونية وتغريمه ماليا (فيديو)

تحولت مخالفة مرورية إلى قضية رأي عام في تركيا بعدما نشر وزير النقل والبنية التحتية، عبد القادر أورال أوغلو، مقطع فيديو لنفسه وهو يقود سيارته بسرعة وصلت إلى 225 كم/س على طريق أنقرة – نيغدة السريع، متجاوزا الحد القانوني البالغ 140 كم/س.

وبحسب وسائل إعلام تركية فإن المقطع الذي أُرفق بموسيقى شعبية ومقتطفات من خطاب للرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن إنجازات البنية التحتية، أظهر الوزير وهو يتجاوز المركبات الأخرى بسرعة كبيرة، في مشهد وصفه كثيرون بأنه “مستفز” و”غير مسؤول”.

وفرضت شرطة المرور في وقت لاحق غرامة قدرها 9267 ليرة (280 دولارا) على الوزير بسبب تجاوزه السرعة المقررة.

Türkülerle Ankara-Niğde Otoyolu hatırası… 📹🎶 Yorulduğumuzda Sn. Cumhurbaşkanımızdan ilham alıyor, “Yeterince çalışmadık” diyerek yolumuza devam ediyoruz…#TürkiyeHızlanıyor 🇹🇷 pic.twitter.com/iGToOlTpfD — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) August 24, 2025

اعتذار

وفي مواجهة الردود الغاضبة، نشر أورال أوغلو صورة للمخالفة على منصة إكس وكتب “أعتذر لأمتنا”.

وقال “قُدتُ السيارة لأتفقد آخر مستجدات حالة طريق أنقرة-نيغدة السريع. وفي أثناء ذلك، تجاوزتُ السرعة المحددة لفترة وجيزة دون أن أنتبه. كما أبلغتُ عن نفسي بالفيديو المرفق. الالتزام بالسرعة المحددة إلزامي على الجميع. كما اتخذت قوات درك الطرق التابعة لنا الإجراءات التأديبية اللازمة. وأود أن أبلغ الجمهور بأنني سأكون أكثر يقظة من الآن فصاعدًا”.

Ankara – Niğde Otoyolu’nun son durumunu görmek amacıyla direksiyona geçtim. Bu esnada farkında olmadan hız sınırını kısa bir süre de olsa aştım. İlgili video ile de kendimi ihbar etmiş oldum. Hız sınırlarına riayet etmek herkes için zorunlu bir durumdur. Otoyol Jandarmamız… https://t.co/RRTv7lYfIe pic.twitter.com/A9bkUeKSPS — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) August 24, 2025

ردود غاضبة

ضجت وسائل الإعلام التركية ومواقع التواصل الاجتماعي بالحادثة، حيث اعتبرها مدونون “سلوكا متهورا لا يليق بمسؤول يمثل الدولة”.

وسخر آخرون من دمج الفيديو بخطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشيرين إلى أنه أراد “تسويق إنجاز حكومي” بطريقة خاطئة.

وتظهر البيانات الرسمية أن 6351 شخصا لقوا حتفهم خلال العام الماضي في نحو 1.5 مليون حادث طريق في تركيا، مما جعل سلوك الوزير مادة للنقاش حول التناقض بين الدعوات الرسمية إلى السلامة المرورية وممارسات بعض المسؤولين.

وكتب صاحب الحساب التالي “إذا كانت السرعة القصوى 140 كم/ساعة، فإن زيادة 10% عن ذلك تجعل الحد الأقصى 154 كم/ساعة. لقد حفظتُ مقطع الفيديو الخاص بك على هاتفي. من الآن فصاعدًا، سأطعن في أي مخالفات رادار على الطرق ذات الرسوم أمام المحكمة، مستخدمًا إياك كمثال”.