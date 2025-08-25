في حلقة جديدة من بودكاست الذكاء الاصطناعي، على الجزيرة مباشر تحت عنوان “في خمس خطوات.. أمانك الرقمي على أدوات الذكاء الاصطناعي” تم تسليط الضوء في حوار بين نموذجين من نماذج الذكاء الاصطناعي على قضية بالغة الأهمية تتعلق بخصوصية وأمان المستخدمين في عالم الذكاء الاصطناعي.

بدأت الحلقة بمناقشة المثل الشهير: “إذا لم تدفع ثمن السلعة فأنت السلعة”، للتأكيد على أن الكثيرين يندفعون لتجربة أدوات الذكاء الاصطناعي وينسون أن بياناتهم أثمن من أن تُترك بلا حماية.

نصائح ذهبية

وفي هذا السياق، قدم البودكاست 5 نصائح أساسية للحفاظ على أمانك الرقمي:

1. لا تشارك أسرارك الشخصية:

أولى النصائح كانت عدم إعطاء الذكاء الاصطناعي أسرارك الشخصية. فهو ليس صديقك أو فردًا من العائلة، لذا لا تشارك معه أي بيانات حساسة مثل أرقام البنوك أو كلمات المرور. فالذكاء الاصطناعي قد يكون ذكياً، لكنه ليس أميناً على معلوماتك الخاصة.

2. استخدم كلمات مرور قوية وفعّل التحقق بخطوتين:

النصيحة الثانية هي استخدام كلمات مرور قوية وتجنب الكلمات الشائعة مثل “12345”. كما شدد البودكاست على ضرورة تفعيل خاصية التحقق بخطوتين لزيادة الأمان.

3. راقب صلاحيات التطبيقات:

أكدت الحلقة على أهمية سؤال نفسك “لماذا يريد التطبيق هذه الصلاحيات؟” عندما يطلب الوصول إلى كل شيء في جهازك. فليس من المنطقي أن يطلب تطبيق مخصص لكتابة النصوص الوصول إلى موقعك الجغرافي.

4. تحقق من مصادر الأدوات:

نصيحة أخرى قدمها البودكاست هي عدم تحميل أي أداة من أدوات الذكاء الاصطناعي إلا من مصادرها المباشرة والموثوقة بالفعل.

5. اقرأ سياسات الخصوصية:

رغم أن قراءة سياسات الخصوصية قد تبدو مملة، إلا أن البودكاست وصفها بأنها مثل “عقد الاتفاق” بين المستخدم والأداة، وهي ضرورية لفهم كيفية التعامل مع بياناتك.

وفي الختام، أكد البودكاست على أن “الوعي ” هو أساس الأمان في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. فكلما كنت أكثر وعيا، كنت أكثر أماناً وحماية لبياناتك.