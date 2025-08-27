مشهد لا يصدق.. “طفلة السكّين” تخطف الأنظار بهدوئها رغم اختراق الجمجمة (فيديو)

في حادثة أثارت جدلا في الرأي العام الصيني، أُزيلت سكين بطول 15 سنتيمترا من جمجمة طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات، بعد أن زعمت والدتها في البداية أن الحادث كان عرضيا، قبل أن تعترف بأنها كانت تحاول “تخويفها” فقط.

ولفتت مواقع صحفية صينية إلى أن الواقعة، التي جرت في مقاطعة يونان، تصدرت اهتمام وسائل الإعلام بعد انتشار مقطع فيديو يظهر الطفلة وهي تدخل المستشفى بهدوء تام مع وجود سكين مغروسة في رأسها.

وبحسب تقارير، نُقلت الطفلة إلى مستشفى “دونغتشوان” في مدينة كونمينغ يوم 15 أغسطس/أب، حيث تمكن الأطباء من إزالة السكين من جمجمتها في عملية جراحية عاجلة.

طفلة تسير مع أمها داخل أحد المستشفيات وفي رأسها سكين..!! pic.twitter.com/NW2vlxPpcG — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 26, 2025

طفلة تثير الدهشة

في البداية، ادعت الأم أن السكين “طار بالخطأ” أثناء تغيير الفراش. وأفاد موظفو المستشفى أن الأم حاولت إخراج السكين بنفسها لكنها فشلت، مما دفعها للتوجه إلى المستشفى. هذا السلوك الهادئ للطفلة وأمها أثار دهشة الموظفين، خاصة وأن السكين اخترقت الجمجمة الصلبة.

لاحقا، اعترفت الأم للشرطة بأنها كانت تحاول فقط “تخويف” ابنتها، لتنتهي المحاولة بإصابتها. ورغم خطورة الحادث، صنفت السلطات الأمنية المحلية القضية كـ”حادث عرضي” ولم تُفتح أي قضية جنائية.

جمجمة الطفلة والتدخل الطبي

أكد الأطباء أن حالة الطفلة مستقرة وأنها لا تواجه خطر الموت، حيث تتلقى حاليا العلاج اللازم في قسم جراحة الأعصاب بالمستشفى. وأوضح طبيب متخصص أن جمجمة الأطفال تكون أكثر ليونة، مما يسهل اختراق السكين للعظم.