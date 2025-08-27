شاهد: سيول السودان تودي بحياة أسرة كاملة في نيالا ودمار واسع في كسلا

أعلنت منظمة الهجرة الدولية، الأربعاء، نزوح أكثر من 3325 شخصا من محافظة ريفي تلكوك بولاية كسلا شرقي السودان، إثر سيول وأمطار غزيرة اجتاحت المنطقة منذ 24 أغسطس/آب الجاري.

وقالت المنظمة في بيان إن الفيضانات الناتجة عن فيضان نهر القاش تسببت في تشريد سكان 26 قرية وانهيار نحو 665 منزلا، حيث اضطر غالبية النازحين، ويقدر عددهم بنحو 2975 فردا، للإقامة في مناطق مفتوحة، في حين لجأ نحو 350 شخصا إلى المجتمعات المضيفة داخل المحلية.

ويعد نهر القاش أحد الأنهار الموسمية المنحدرة من المرتفعات الإريترية نحو سهول كسلا شرق السودان، إذ تتبدد مياهه ولا تصب في أي مجرى رئيسي أو مسطح مائي.

مصرع أسرة كاملة

وفي الأثناء، أفادت مصادر للجزيرة مباشر بمصرع 4 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين إثر سيول وأمطار بمنطقة الشعديناب بولاية نهر النيل شمالي السودان.

كما لقي 9 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم، بعدما جرفت السيول عربة كانت تقلهم في مجرى لمياه الأمطار شمال مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور غربي السودان، وفق ما أفادت به مصادر للجزيرة مباشر.

وتستمر الولاية في تسجيل هطول أمطار غزيرة، ما يزيد من خطورة السيول ويضاعف المعاناة الإنسانية على السكان.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر أوضاعا مأساوية في مخيم عطاش للنازحين، حيث أدى هطول الأمطار إلى انهيار أكثر من 500 منزل وإلحاق أضرار كبيرة بممتلكات السكان، حسب إفادات النازحين.

وطالب أهالي المخيم المنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل لتقديم المساعدات والإيواء، محذرين من تدهور الوضع إذا لم يتم التحرك بسرعة.

موسم الفيضانات والحرب

وتشهد البلاد سنويا فيضانات واسعة خلال فصل الخريف الممتد من يونيو/حزيران إلى أكتوبر/تشرين الأول، فيما تتزامن الأزمات البيئية مع استمرار الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/نيسان 2023.

وأسفرت الحرب عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء نحو 15 مليونا، بحسب تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية، فيما تشير تقديرات بحث جامعات أمريكية إلى ارتفاع عدد القتلى إلى نحو 130 ألفا، ما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني في السودان.