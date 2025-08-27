لحظة انفجار قوي إثر تصادم شاحنة غاز مع ناقلة سيارات على طريق سريع (فيديو)

أظهر مقطع متداول لحظة حدوث انفجار قوي على أحد الطرق السريعة في غربي روسيا جراء اصطدام شاحنة غاز مع ناقلة سيارات.

وتظهر شاحنة الغاز في المقطع وهي تقترب بسرعة من الناقلة قبل أن تصطدم بها لتنفجر، وأحدث الانفجار الذي وثقته “كاميرا” مثبتة في سيارة كانت تسير في الاتجاه المعاكس، كرة بيضاء كبيرة من الغاز.

وأظهرت صور نشرتها مواقع روسية تناثر الحطام الناتج من الحادث على مساحة كبيرة، وقتل شخص فيما أصيب اثنان آخران، أحدهما طفل، نتيجة للانفجار، الذي وقع الاثنين الماضي.