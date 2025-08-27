نهاية مفجعة لـ”يوتيوبر” ابتلعته الشلالات.. ولقطات توثق اللحظة الصادمة (فيديو)

تحولت مغامرة خطيرة إلى مأساة في الهند، بعد أن لقي يوتيوبر شاب مصرعه غرقا السبت الماضي أثناء محاولته تصوير مقطع فيديو في شلال دودوما بولاية أوديشا، وفق ما ذكرته شبكة “NDTV” الإخبارية المحلية.

الشاب الذي قصد الموقع السياحي الشهير برفقة صديقه، كان يسعى لتوثيق مغامرته من قلب الشلالات الصاخبة لمشاركتها عبر قناتهما على يوتيوب.

وبدا الشاب صامدا أمام قوة المياه، لكن محاولته لم تدم سوى ثوانٍ قليلة قبل أن تجرفه تيارات الشلال وسط صرخات استغاثته.

وأفادت التقارير بأن ارتفاع منسوب المياه بشكل مفاجئ في الشلال كان السبب الرئيسي في غرقه، إذ تزامن وجوده في المكان مع إطلاق المياه من سد ماتشاكندا بعد موجة أمطار غزيرة ضربت المنطقة. وقد أدى ذلك إلى تدفق كميات كبيرة من المياه في مجرى الشلال، مما جعل مقاومة التيارات أمرا مستحيلا.

غامر بحياته لتصوير المحتوى.. شلالات دودوما تبتلع يوتيوبر هنديا في ولاية أوديشا pic.twitter.com/dpVTBNhUxI — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 26, 2025

لم يعثر له على أثر

وأشارت “NDTV” إلى أن فرق الإنقاذ هرعت إلى المكان للبحث عن جثمان الشاب، إلا أن قوة اندفاع المياه حالت دون العثور عليه لساعات طويلة.

وأكدت السلطات المحلية أن غياب الوعي بأخطار الطبيعة، والسعي وراء تصوير مقاطع مغامرات محفوفة بالأخطار، أصبحا يشكلان تهديدا حقيقيا للشباب.

وأثارت الحادثة موجة من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي في الهند، حيث عبر المئات من متابعي اليوتيوبر عن صدمتهم من نهايته المفجعة، في حين طالب آخرون بفرض قيود أكثر صرامة على المحتوى الذي يعرض حياة صانعيه للخطر.

ويُعد شلال دودوما من أبرز الوجهات السياحية الطبيعية في ولاية أوديشا شرقي الهند، إذ يجذب مئات الزوار سنويا لمشاهدة انحداره المائي المذهل، إلا أن السلطات طالما حذرت من الاقتراب المفرط من مجراه بسبب قوة تياراته وخطورة السباحة فيه.