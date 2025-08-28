منوعات|إيطاليا

“سنأكل من ماكدونالدز لمرة واحدة”.. طفلة تلقن والدتها درسا في المقاطعة (شاهد)

مطاعم خاوية.. صورة لفرع لماكدونالدز في القاهرة بعد حملات المقاطعة
الفيديو لاقى تفاعلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي (رويترز)
Published On 28/8/2025
|
آخر تحديث: 04:40 PM (توقيت مكة)

شاركت المؤثرة الجنوب إفريقية “ميشكاه فان دير شيف” فيديو لها في إيطاليا بصحبة ابنتها، إذ حاولت استدراجها واقناعها للأكل لمرة واحدة في أحد المطاعم المدرجة على قائمة المقاطعة الإسرائيلية، لكن الطفلة رفضت بحزم.

وقالت المؤثرة لابنتها “مايا انظري.. سنأكل من ماكدونالدز”، لتجيبها الطفلة لا مستحيل، لتعود أمها في محاولة لأقناعها “مايا مرة واحدة فقط”، لتجيبها “أمي أنتِ من قلتِ إنه لا يمكنني أن آكل منه بسبب الأطفال في غزة“.

وعادت المؤثرة وتسأل طفلتها “ألا تشتهي شطيرة اللحم؟”، لترد الطفلة بنبرة صوت حادة وحاسمة “مستحيل”.

ردود فعل دولية

الفيديو لاقى تفاعلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، فقالت فيزيرايا “نبرة صوتها الحاسمة مليئة بالقوة والحماسة وهذه الطاقة التي نحتاجها اليوم”.

ونشر حساب يحمل اسم زرانا زران “نحتاجك يا مايا كي تعلمي المؤثرين أن البوصلة الأخلاقية لا تستبدل بالمال أو المكاسب الشخصية”.

وكتب حساب آخر “أخبروا إسرائيل أن الجيل القادم لن يخضع لإرادتها ولا لأي ظرف آخر يدعم قتل الأبرياء”.

المصدر: الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

