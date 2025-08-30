إجراءات عاجلة بعد ظهور “أجمل قاتل في المحيط” (شاهد)

شهدت سواحل إسبانيا خلال الأسابيع الماضية، اجتياحا لكائنات بحرية صغيرة زرقاء تعرف باسم “التنين الأزرق”، ما أدى إلى إغلاق عدد من الشواطئ وأثار مخاوف السكان والزوار في موسم الصيف السياحي.

وتصف وسائل الإعلام “تنين البحر الأزرق” (Glaucus atlanticus) بأنه “أجمل قاتل في المحيط” بسبب شكله الجذاب ولسعته السامة.

Alert on Spanish beaches. A strange and dangerous creature known as the blue dragon (Glaucus atlanticus) has been spotted on the coast. Don't touch it, although it's very small, it's quite toxic. pic.twitter.com/EGN6908nLu — Bronze Giant (@RjNol) August 26, 2025

وقالت السلطات المحلية في مدينة غواردامار دل سيغورا، جنوب إسبانيا، إن هذه الكائنات البحرية بدأت بالظهور على الشاطئ بأعداد كبيرة، رغم أن أول ظهور لها هذا الشهر كان محدودا ولم يلاحظه الكثيرون.

وأكد العمدة خوسيه لويس سايز، أن هذه الكائنات الزرقاء بدأت بالظهور بشكل متتابع وعلى نطاق واسع، مشيرا إلى أن انتشارها يشكل تحديا جديدا للمدينة خلال موسم الذروة السياحي.

Spanish beaches are closing after the invasion of the potentially deadly blue dragon sea creatures as the venomous species continues to spread across the country. This comes as tourists were banned from going into the water along an entire seven-mile stretch of Spain's Costa… pic.twitter.com/CSjYw0uAYL — Massimo (@Rainmaker1973) August 25, 2025

إغلاق شواطئ

ولا يقتصر الانتشار على جنوب إسبانيا، بل سجلت جزر الكناري أيضا ظهور هذه الكائنات، حيث أغلقت السلطات شاطئين بعد نقل طفل إلى المستشفى إثر لسعة محتملة من التنين الأزرق. وقال العمدة ألفريدو فيلالبا باريتو “نحن جميعا مذهولون، لم نر هذا الكائن من قبل في منطقتنا”.

ويرى العلماء أن ظهور التنين الأزرق في مياه البحر المتوسط، التي تعد عادة مناخا غير معتاد له، مؤشرا على تأثيرات الاحتباس الحراري وتغير المناخ.

"Dragón Azul" Porque cerraron las principales playas de España debido a la aparición de este molusco venenoso. Te pican estos dragones y te hacen pija, y vos seguro lo agarrabas con la mano para verlo. Alejate de las playas, pedazo de pelotudo.

pic.twitter.com/zRt7A1wZrj — Tendencias en el Mundo (@SoyTendencias) August 24, 2025

ويعيش التنين الأزرق عادة في المياه الاستوائية، ويتميز بقدرته على امتصاص خلايا السم من قناديل البحر والكائنات اللاسعة ليستخدمها في الدفاع عن نفسه أو الهجوم على فرائسه، ما يجعل لسعته مؤذية وقد تسبب ألما شديدا للإنسان، إلى جانب الاحمرار والتورم والغثيان.

وأضاف الخبراء أن التنين الأزرق، على الرغم من صغر حجمه، يمكن أن يكون لسعه أقوى من لسعة القناديل التي يتغذى عليها، محذرين من لمس هذه الكائنات مباشرة، وينصح المختصون بغسل المنطقة المصابة أولا بماء البحر المالح ثم بالماء الساخن لتخفيف الألم، مع تجنب استخدام البول أو الكحول أو الثلج.

دراسة أسباب الظاهرة

ويقول علماء الأحياء إن هذه الظاهرة الجديدة بدأت منذ 5 سنوات نتيجة ارتفاع درجات حرارة البحر المتوسط، ما أدى إلى وصول مصادر غذاء هذه الكائنات إلى المنطقة، ويعد البحر المتوسط من أسرع البحار ارتفاعا في درجات الحرارة حول العالم، ما أدى إلى ظهور أنواع بحرية غير معتادة في بعض مناطقه، مثل أسماك الأسد في مالطا.

وفي مدينة غواردامار دل سيغورا، بدأت السلطات بجمع بعض هذه الكائنات البحرية وتحويلها إلى علماء الأحياء في فالنسيا لدراسة جيناتها ومعرفة طبيعة تغذيتها ومدى خطورتها على السكان المحليين، في حين تواصل جزر الكناري مراقبة شواطئها وإصدار التحذيرات عند رصد كميات كبيرة من التنين الأزرق.

وأكد المسؤولون المحليون أن ظاهرة انتشار “التنين الأزرق” تعكس التغيرات المناخية التي يشهدها البحر المتوسط، محذرين من احتمال مواجهة تحديات مماثلة في السنوات القادمة.