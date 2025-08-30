شاهد: مصرع 3 وإصابة العشرات إثر خروج قطار عن القضبان في مصر

قالت وزارة الصحة المصرية إن 3 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 94، اليوم السبت، إثر انقلاب قطار بمحافظة مطروح شمالي البلاد.

وأفادت صحيفة “المصري اليوم” اليومية بتوقف حركة القطارات على خط “مطروح – محرم بك”.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية في بيان أنه “وفقا للتقارير الأولية، بلغ إجمالي المصابين 94 مصابا، بينهم 55 تم نقلهم إلى مستشفى الضبعة المركزي، و39 إلى مستشفى رأس الحكمة. فيما تم تسجيل 3 حالات وفاة، ونقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى رأس الحكمة تحت تصرف النيابة العامة”.

وأكد البيان أن “الفرق الطبية تواصل تقييم الحالة الصحية للمصابين مع ضمان توفير كافة احتياجات الدم ومشتقاته لتقديم الرعاية الطبية اللازمة”.

ووفق بيان للهيئة القومية لسكك حديد مصر، فإن الحادث وقع في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا، عندما خرجت 7 عربات من القطار رقم 1935 “روسي مكيف” عن القضبان في الكيلو 203 بين محطتي فوكه وجلال، نتيجة هبوط في السكة الحديدية”.

وأضافت الهيئة أنها دفعت فورا بـ”الطواقم الفنية والمعدات اللازمة لرفع آثار الحادث واستعادة الحركة في أسرع وقت”.

وبحسب بيان الهيئة، توجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى موقع الحادث، ووجَّه بـ”تشكيل لجنة فنية عاجلة للتحقيق في ملابساته، والتشديد على توقيع أقصى عقوبة على المتسببين، مع الفصل الفوري لكل من تثبت إدانته”.