بعد 45 دقيقة من المفاوضات.. صفقة عاطفية مذهلة تنقذ رجلا من قفزة اليأس (شاهد)

شهدت مدينة أنطاليا التركية حادثة درامية كادت أن تتحول إلى مأساة، بعدما حاول رجل إنهاء حياته بالقفز من شرفة شقته في الطابق العلوي، عقب مشادة حادة مع زوجته التي رفعت ضده دعوى طلاق.

الحادثة وقعت الخميس الماضي في شارع أوليا جلبي بمنطقة مراد باشا، حيث دخل المدعو “إندر إ.” في جدال عنيف مع زوجته بسبب رفضه لإجراءات الطلاق الجارية.

ومع تصاعد الخلاف، تسلق الرجل “درابزين” الشرفة الحديدية، مهددا بالانتحار وسط ذهول الجيران والمارة.

لحظات درامية على شرفة المنزل.. قضية طلاق تجبر رجلا #تركيا على اتخاذ خطوة مفاجئة كادت تودي بحياته#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/ojIhJaaSEG — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 30, 2025

تفاوض حساس

وبحسب وسائل الإعلام التركية، تم إرسال فرق الشرطة والإطفاء والإسعاف إلى الموقع فور تلقي بلاغ الطوارئ.

حاولت الفرق نصب سرير قفز تحسبا لأي طارئ، إلا أن السيارات المتوقفة أسفل المبنى أعاقت العملية، قبل أن يتم استدعاء مفاوض متخصص للتدخل.

المشهد جذب عشرات المواطنين الذين تجمعوا في الشارع لتوثيق اللحظة بهواتفهم المحمولة، بينما واصل رجال الشرطة محاولاتهم لإقناع الرجل بالعدول عن قراره.

وبعد نحو 45 دقيقة من التفاوض الحساس، وافق “إندر إ.” على التراجع عن فكرة الانتحار، بعدما وعدته زوجته بسحب دعوى الطلاق. لينتقل بعدها إلى مكان آمن بمساعدة رجال الشرطة، قبل اقتياده إلى مركز الشرطة للاستماع إلى أقواله.