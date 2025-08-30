هل العجز يبرر الصمت عن نصرة المسلمين؟ أستاذ في الفقه يجيب (فيديو)

دعا الدكتور فضل مراد، أستاذ الفقه بجامعة قطر، الدول الإسلامية إلى تحمل مسؤولياتها الشرعية تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكدا أن “كسر الحصار عن غزة واجب عيني على الحكام والدول العربية والإسلامية”.

وخلال مشاركته في برنامج (أيام الله) على قناة الجزيرة مباشر، ذكر مراد أن “الحديث عن عجز المسلمين بعد سنوات من التضحية والإنفاق ليس مبررا للتخلي عن نصرة إخوانهم، مستشهدا بقول الله عز وجل {فقاتل في سبيل الله لا تُكلّف إلا نفسك} سورة النساء الآية 84”.

وأوضح أن الواجب الشرعي يفرض على الحكام إقامة تحالف سياسي واقتصادي وعسكري يحمي ثروات الأمة ومقدراتها، قائلا “نملك الجغرافيا والنفط والمعابر والمضايق التي تتحكم في العالم، ومن واجبات العصر أن يقام تحالف إسلامي شبيه بحلف شمال الأطلسي (الناتو)”.

كيف يكون دور الأفراد والحكام في نصرة المسلمين وأهل #غزة؟ استمع لإجابة الدكتور فضل مراد أستاذ الفقه والقضايا المعاصرة#الجزيرة_مباشر #أيام_الله pic.twitter.com/ucg7J6QAql — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 30, 2025

“الوحدة الإسلامية لم تعد خيارا بل فرض عين”

وفي معرض رده على سؤال حول مسؤولية حصار غزة، أشار مراد إلى أن الفقه الإسلامي يحمّل المتسبب في قتل شخص مسؤولية الجريمة حتى وإن لم يباشرها، مضيفا “إغلاق غزة حتى يموت أهلها جوعا يوازي القتل المباشر، وهذا يوجب القصاص عند جمهور العلماء”.

وحول تقارير الأمم المتحدة التي تؤكد دخول غزة في مرحلة المجاعة، شدد مراد على أن “أول واجب على الحكام هو كسر الحصار وإيصال الغذاء والدواء فورا وبأي وسيلة كانت”، سواء عبر تحالف عسكري أو ضغط سياسي أو حصار مضاد للكيان الإسرائيلي، معتبرا أن التذرع بقاعدة “درء المفاسد” باطل وجهل بمقاصد الشريعة.

وانتقد مراد ما وصفه بالاستناد إلى نصوص منسوخة لتعطيل فريضة الجهاد، قائلا “الله تعالى أمر بقتال المعتدين كافة كما يقاتلوننا كافة، وأي اتفاقيات أو معاهدات تسقط بمجرد عدوانهم على المسلمين”.

وختم بالتأكيد أن واجب الأمة اليوم يتجاوز الدعم المعنوي، ليصبح التزاما سياسيا وعسكريا واقتصاديا، معتبرا أن “الوحدة الإسلامية لم تعد خيارا بل فرض عين لحماية الأمة ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني”.