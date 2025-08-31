“أيام الشعر الأحمر”: مهرجان الصهب يجذب آلاف المشاركين في هولندا

تجمع آلاف الصهب من الرجال والنساء من شتى أرجاء العالم في مدينة تيلبرغ الهولندية السبت ضمن فعاليات الاحتفال بمهرجان “أيام الشعر الأحمر” الذي يقام سنويا في المدينة منذ فترة طويلة.

وضم المهرجان الذي يقام للمرة العشرين مشاركين من أكثر من 80 دولة ويشمل عروضا موسيقية تقام في أحد متنزهات المدينة العامة، كما يمكن للمشاركين ممارسة ألعاب مبتكرة والتخييم في الموقع خلال الليل.

ويمتلك المهرجان عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تنشر أخباره وما يتم تداوله في وسائل الإعلام وتقدم الإرشادات والمعلومات للمتابعين.

The southern Dutch city of Tilburg is seeing more colour than usual this weekend, as thousands of redheads from all over the world gather for a once-a-year festival https://t.co/AfBWIV77rm — breakingnews.ie (@breakingnewsie) August 30, 2025

وقال مؤسس المهرجان ومديره بارت روفتهورست “عندما تبدو مشابها للمشاركين، تشعر بنوع من الرابطة الأسرية لكن هناك المزيد مما يربط هؤلاء الأشخاص، مثل تجارب الطفولة بسبب الشعر الأحمر، الذي يكون صاحبه مميزا خاصة إذا كنت تعيش في مكان مثل المكسيك، فنادرا ما تصادف أشخاصا شعرهم أحمر”.

المهرجان بدأ عام 2005 في مدينة أستن ثم انتقل إلى مدينة بريدا بين عامي 2007 و2018، قبل أن يستقر في تيلبرغ ليصبح مكانه الدائم منذ 2019.

بدأت الفكرة عندما طلب روفنهورست وهو رسام وفنان هولندي عددا من المتطوعين ذوي الشعر الأحمر ليقوم برسمهم فتقدم عدد كبير منهم، ما أوحى إليه بالفكرة.

ولا تزيد نسبة ذوي الشعر الأحمر بين سكان العالم عن 2% ما يجعله اللون الأكثر ندرة بين ألوان الشعر الطبيعية على ظهر الكرة الأرضية.

وارتبط ذوي الشعر الأحمر تاريخيا في الثقافة الشعبية الأوروبية بالسحر والشعوذة، بينما ينظر إليه حاليا كمصدر للجاذبية والاختلاف.