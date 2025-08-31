العلماء يكتشفون أصل إشارة غامضة أُرسلت من الفضاء السحيق

رصد فريق من العلماء، من بينهم علماء الفيزياء الفلكية بجامعة نورث وسترن الأمريكية، إشارات لأحد ألمع الانفجارات الكونية السريعة، وحددوا مصدرها بدقة غير مسبوقة.

وقام العلماء بتجميع ملاحظات حول هذه الانفجارات، التي تعرف اختصارا باسم “الانفجارات الراديوية السريعة” أو “إف آر بي”، من عدة مواقع في مقاطعة “كولومبيا البريطانية” على الساحل الغربي لكندا، وفرجينيا وكاليفورنيا في الولايات المتحدة.

توليد طاقة هائلة

وهذه الانفجارات السريعة والقوية تولد طاقة في دفعة واحدة أكبر مما تبعثه شمسنا في عام كامل. وتمر معظم ههذ الانفجارات دون أن يلاحظها أحد، نظرا لأنها تحدث في أماكن بعيدة جدا عن مجموعتنا الشمسية، إلا أنه من وقت لآخر، تكون الانفجارات ساطعة بما يكفي لملاحظتها.

وعلى سبيل المثال تمكن العلماء من رصد هذه الانفجارات في شهر مارس/آذار الماضي ووجدوا أنها أطلقت في أقل من ثانية طاقة تعادل ما تصدره الشمس في 4 أيام.

واعتمد العلماء على تليسكوب لرصد هذه الانفجارات في مقاطعة كولومبيا البريطانية، وهو الأكبر من نوعه في العالم.

مجرة على بعد 130 مليون سنة ضوئية

ونظرا لأن الإشارات الصادرة عن هذه الانفجارات تأتي من مصدر بعيد جدا، وتختفي في أقل من ثانية واحدة، فإن دراستها دوما كانت أمرا بالغ الصعوبة.

وحاول العلماء منذ فترة طويلة تحديد موقع الإشارات الناجمة عن الانفجارات السريعة في الكون بدقة، وذلك بهدف استكشاف بيئتها، بما في ذلك خصائص مجرتها الأم، وبُعدها عن الأرض وأسبابها.

غير أن دراسة جديدة نشرت في مجلة الفيزياء الفلكية كشفت للمرة الأولى موقع صدور هذه الإشارات.

وتمكن العلماء من تتبع الانفجار إلى مجرة تبعد عنا 130 مليون سنة ضوئية، بدقة تصل إلى 42 سنة ضوئية.

وقالت أماندا كوك، الباحثة المشاركة في الدراسة، والتي تعمل في جامعة ماكجيل” في مونتريال بكندا، “تمثل هذه النتيجة نقطة تحول. فبدلاً من مجرد رصد هذه الومضات الغامضة، يمكننا الآن تحديد مصدرها بدقة”.

وأضافت “هذا يفتح الباب أمام اكتشاف ما إذا كانت هذه الظاهرة ناجمة عن نجوم ميتة، أو أجسام مغناطيسية غريبة، أو شيء لم نفكر فيه بعد”.