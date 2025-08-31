التقاط أدق صورة على اﻹطلاق لانفجار شمسي من الفئة “إكس” (شاهد)

تمكن علماء أمريكيون، يعملون في المؤسسة الوطنية الأمريكية للعلوم، من التقاط أكثر الصور وضوحا حتى الآن لانفجار شمسي.

واستخدم العلماء الأمريكيون تلسكوب “إينوي” الشمسي لعزل الضوء، عند طول موجة ألفا- إتش” المنبعثة من ذرات الهيدروجين، والتقاط صورة مضيئة من الدرجة “إكس X”، وهي شديدة الوضوح.

وتمكن علماء الفيزياء الشمسية من تحديد الهياكل الدقيقة في الغلاف الجوي السفلي للشمس، التي كانت صغيرة للغاية بحيث لا يمكن ملاحظتها في الماضي.

🚨 Big firsts for the @NSF Inouye Solar Telescope: X-class flare, sharpest H-alpha flare image, and smallest coronal loops ever imaged. These observations may help reveal coronal loop scales and improve flare modeling, aiding space weather forecasts. https://t.co/giALaNywSQ pic.twitter.com/kDjzXG5HBG — National Solar Observatory (@NatSolarObs) August 25, 2025

الأهمية العلمية لهذه الصور

ومن المنتظر أن يؤدي تحسين قدرة الباحثين على تصور الانفجارات الشمسية إلى رفع القدرة على التنبؤ بتطورات الطقس الفضائي التي تشكل خطرا على الأقمار الصناعية وشبكات الطاقة والاتصالات على الأرض.

وبعبارة أخرى، يرى الباحثون أن فهم انفجارات الشمس بشكل أفضل يعني معرفة أفضل بتطورات الطقس والمناخ، وكل ما يرتبط بهما من متغيرات.

يُذكر أن مهمة المرصد الوطني الشمسي التابع لمؤسسة العلوم الوطنية الأمريكية هي تعزيز المعرفة بالشمس، سواء كجسم فلكي أو كتأثير خارجي مهيمن على الأرض، وبالتالي الإسهام في فهم الكثير من الظواهر المرتبطة بالشمس وما تصدره من أشعة.