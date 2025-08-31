مصر.. مصرع شخصين وإصابة 6 جراء انفجار خط غاز بمحافظة الإسماعيلية (فيديو)

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 6 آخرون، مساء الأحد، بحادث وقع داخل “مجمع بلوف” خط الغاز بمنطقة “أبو سلطان” في محافظة الإسماعيلية (شرقي مصر)، وفق ما أعلنته وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية.

وفي بيان رسمي عبر حسابها على موقع فيسبوك، قالت الوزارة إن “الحادث وقع في تمام الساعة 06:40 مساء (بالتوقيت المحلي) أثناء تنفيذ أعمال روتينية لتجهيز خط الغاز تمهيدًا للصيانة”، وأكدت أن “القطاع الذي شهد الحادث كان مفرغا تماما من الغاز قبل بدء الأعمال”.

وأشار البيان إلى أن “الفرق الفنية التي وصلت إلى الموقع تبينت انفصال مصيدة الإرسال عن الخط من نقطة اللحام”، وهو ما أدى إلى الحادث الذي أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين نُقلوا إلى مستشفى فايد العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وشددت وزارة البترول المصرية على أن “الحادث لم يؤثر على إمدادات الغاز، نظرًا لكون الخط في هذه المنطقة خاليًا من الغاز بالفعل وقت وقوع الحادث”.

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها لأسر المتوفين، وتمنّت الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة أنها تتابع الموقف عن كثب وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة للتحقيق في الحادث.