ناشط يوثق عثوره على خريطة تاريخية لـ”دولة فلسطين” في متحف اللوفر (فيديو)

متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية باريس (أرشيفية)
Published On 31/8/2025
آخر تحديث: 04:59 PM (توقيت مكة)

وثق ناشط فلسطيني عثوره على خريطة تاريخية في متحف اللوفر، يظهر فيه اسم “فلسطين” دولة في المنطقة، ويسخر من سردية الاحتلال المشككة في وجودها.

وعلَّق مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ قال حساب يحمل اسم فيجار لوتس “إسرائيل لا وجود لها. هذا ما يقوله متحف اللوفر”.

ويقول غلاس ولف “متحف اللوفر يساوي حماس. لسان حال المسؤولين الإسرائيلين”.

وأكد حساب هيزا بيتزا أن فلسطين موجودة في كل خريطة يحتفظ بها كل متحف بأوروبا، ودائما ما تتفقد تلك الخرائط في زيارتها.

المصدر: الجزيرة مباشر

