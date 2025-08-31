ناشط يوثق عثوره على خريطة تاريخية لـ”دولة فلسطين” في متحف اللوفر (فيديو)

وثق ناشط فلسطيني عثوره على خريطة تاريخية في متحف اللوفر، يظهر فيه اسم “فلسطين” دولة في المنطقة، ويسخر من سردية الاحتلال المشككة في وجودها.

وعلَّق مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ قال حساب يحمل اسم فيجار لوتس “إسرائيل لا وجود لها. هذا ما يقوله متحف اللوفر”.

ويقول غلاس ولف “متحف اللوفر يساوي حماس. لسان حال المسؤولين الإسرائيلين”.

وأكد حساب هيزا بيتزا أن فلسطين موجودة في كل خريطة يحتفظ بها كل متحف بأوروبا، ودائما ما تتفقد تلك الخرائط في زيارتها.