أكثر 8 أماكن تلوثا في منزلك.. كيف تحمي نفسك وعائلتك من الجراثيم؟

تنتشر البكتيريا والفيروسات بسهولة في المنازل، إذ تنتقل من شخص إلى آخر أو عبر الأسطح التي نستخدمها يوميا. ورغم أن كثيرين يظنون أن النظافة السريعة كافية، فإن بعض الأماكن تحتضن الجراثيم بشكل أكبر دون أن نشعر، لذلك فإن معرفة أكثر المناطق تلوثا واتباع النصائح الصحيحة للتنظيف يمكن أن يحميك أنت وعائلتك من الأمراض.

1- المطبخ.. مركز الجراثيم الخفية

يُعَد المطبخ من أكثر الأماكن التي تتجمع فيها البكتيريا، خاصة في إسفنج وأقمشة غسل الصحون، وألواح التقطيع، وماكينة صنع القهوة، والثلاجة، والمغسلة.

ووجدت دراسات أن أكثر من 75% من إسفنجات التنظيف تحوي بكتيريا ضارة مثل السالمونيلا والإشريكية القولونية.

وللحفاظ على السلامة، استخدم مناديل معقمة للأسطح، وغيّر مناشف الصحون مرات عدة أسبوعيا، واغسل يديك قبل تحضير الطعام وبعده.

2- مقابض الأبواب والمفاتيح

تتراكم الجراثيم أيضا على مقابض الأبواب، وأزرار الفرن، ومقابض الثلاجة، ومفاتيح الإضاءة. قد تبدو نظيفة لكنها غالبا تحمل بكتيريا أكثر من صنابير الحمام.

نظف هذه الأسطح أسبوعيا باستخدام مناديل معقمة، وخصص منديلا جديدا لكل مكان.

3- حقيبة المكياج.. خطر خفي على الصحة

فرش المكياج وأدواته تحمل الجراثيم، وتسبب التهابات الجلد والعين، خاصة إذا احتُفظ بها في أماكن رطبة أو استُخدمت مرات عدة دون تنظيف.

اغسلي الفرش أسبوعيا، واحتفظي بالمستحضرات في مكان جاف، واستبدليها كل ستة أشهر أو بعد أي التهاب.

4- الحمّام.. بيئة مثالية للميكروبات

الرطوبة المستمرة تجعل الحمّام بيئة مناسبة لنمو البكتيريا خاصة عند المصارف وفوهات المياه وحول المرحاض والمناشف وفرش الأسنان.

نظف الأسطح يوميا، وبدّل المناشف كل أسبوع، وفرش الأسنان كل 3-4 أشهر. استخدم فرشاة أسنان قديمة لتنظيف الزوايا الصعبة.

5- الغسيل.. الجراثيم في الملابس المبللة

ترك الغسيل الرطب في الغسالة لفترة يزيد من تكاثر الجراثيم. انقل الملابس فور انتهاء دورة الغسيل إلى المجفف، وإذا بقيت لفترة طويلة أعد تشغيل الغسالة.

ويفضل غسل ملابس الخروج بماء دافئ أو ساخن كلما أمكن، وفقا لموقع “ذا هيلث لاين“.

6- غرفة المعيشة والمكتب المنزلي.. أجهزة مشتركة مليئة بالبكتيريا

أدوات التحكم عن بُعد، لوحات المفاتيح، الهواتف، وألعاب الفيديو تُستخدم من أشخاص عدة، وتجمع أنواعا متعددة من الجراثيم. امسح هذه الأجهزة بمطهرات باستمرار، خصوصا بعد لمس الأسطح العامة.

7- الحيوانات الأليفة وأغراضها

أوعية الحيوانات الأليفة وألعابها تُعَد من أكثر الأماكن التي تجمع الجراثيم، وقد تنقلها إلى الأشخاص عند ملامستها. اغسل أوعية الحيوانات يوميا، ونظف ألعابها بانتظام، ولا تنس تنظيف أقدامها عند العودة من الخارج.

8- الأغراض الشخصية.. مصادر مفاجئة للجراثيم

تحمل الهواتف المحمولة، المفاتيح، المحفظة، سماعات الرأس، وصناديق الغداء الكثير من الأوساخ من الخارج. امسحها بمعقمات خاصة بشكل منتظم، وتجنب لمس الوجه قبل غسل اليدين.

كيف تنظف منزلك وتحميه من الجراثيم؟